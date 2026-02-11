Milanović stigao u državu na križanju Rusije i Zapada: "Drago nam je da je stigao, imam osjećaj da smo isti narod"

Mladi Gruzijac Saba preuzeo je ulogu domaćina ekipe Dnevnika Nove TV u staroj jezgri Tbilisija i u popularnoj ulici s restoranima i kafićima.

"Cijene općenito nisu previsoke. Tbilisi je prilično pristupačan grad za posjet", rekao je reporterki Josipi Krajinović.

Turisti ovdje prolaze povoljnije nego u Hrvatskoj. Kavu mogu popiti za dva eura. Cijene su niže, ali i prosječna plaća je oko 500 eura neto. Proslavilo ih je vino, kaže nam, na to su i najponosniji.

"Jer imamo drugačiji proces proizvodnje. Vino proizvodimo u glinenim posudama pod zemljom da bi bolje fermentiralo. Također imamo dobru gruzijsku kuhinju. Najpoznatija je gruzijska ljubaznost i gostoprimstvo, tako da je to najbolji dio Gruzije", poručio je Saba.

U glavni grad Gruzije stigao je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

"Drago nam je što predsjednik posjećuje Gruziju. To je vrlo važno jer se odnosi između Hrvatske i Gruzije sada razvijaju", rekao je Zurab Bubuteishvili, počasni konzul Republike Hrvatske u Gruziji

"Kada sam posjećivao Hrvatsku, kada sam prvi put počeo posjećivati, imao sam osjećaj kao da smo isti narod, s različitim jezicima. Ali, iznenadilo me da smo toliko bliski", dodao je.

Gruzija ima 3,7 milijuna stanovnika. Zamrznula je pregovore o pristupanju Europskoj uniji, bori se s unutarnjim napetostima i podjelama, na križanju između Rusije i Zapada.

Više o toj zemlji i Milanovićevoj posjeti možete pogledati u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.