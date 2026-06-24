Procurio nevjerojatan podatak: Anthropicov najnoviji AI model pronašao ranjivosti u najstrože čuvanim američkim računalnim sustavima

Nedavni test umjetne inteligencije, proveden uz potporu američke vlade, dao je neočekivan rezultat, gdje je AI model tvrtke Anthropic brzo otkrio ranjivosti unutar nekih od najzaštićenijih računalnih sustava SAD-a.

Prema američkom dužnosniku, koji je za agenciju Associated Press govorio pod uvjetom anonimnosti, Anthropic je surađivao s američkim obavještajnim agencijama kako bi se procijenio AI model Mythos. Tijekom testiranja sustav je u roku od nekoliko sati identificirao određene ranjivosti, iako je dužnosnik naglasio da to ne znači da ih je mogao i iskoristiti u istom vremenskom razdoblju.

Projekt Glasswing

Testiranje je provedeno u okviru projekta Glasswing, inicijative tvrtke Anthropic osmišljene kako bi se okupile tehnološke tvrtke i druge organizacije radi zaštite kritičnog softvera od potencijalnih rizika koje bi model Mythos mogao predstavljati. Isti navedeni američki dužnosnik je naveo da bi ti rizici mogli utjecati na američku javnu i nacionalnu sigurnost te gospodarstvo.

Na saslušanju Odbora Senata za bankarstvo, stambena i urbana pitanja 11. lipnja, demokratski senator Mark Warner iz Virginije spomenuo je navedeno testiranje. "Taj AI alat provalio je u gotovo sve naše klasificirane sustave, ne u tjednima nego u satima", rekao je Warner na navedenom saslušanju. Te je informacije pripisao generalu Joshua Rudd-u, čelniku američke Agencije za nacionalnu sigurnost (NSA) i američkog Cyber zapovjedništva.

Rastući sporovi i nova ograničenja

Ni NSA ni Anthropic nisu komentirali navedeni slučaj. Unatoč suradnji na testiranju, napetosti između tvrtke Anthropic i administracije Donalda Trumpa i dalje rastu. Anthropic je izrazio zabrinutost zbog mogućih vojnih primjena svojih AI sustava, dok je Trumpova administracija ograničila pristup nekim AI modelima te tvrtke.

Ranije u lipnju Trumpova administracija je naložila Anthropic-u da onemogući pristup stranim državljanima modelima Fable 5 i Mythos 5. Anthropic je naveo da je, radi usklađivanja s uputom, onemogućio modele za strane korisnike, ali je ocijenio da vladina reakcija nije opravdana s obzirom na sigurnosni problem koji je sama tvrtka istaknula.

Više od 100 stručnjaka za kibernetičku sigurnost, uključujući voditelje iz tvrtki Adobe i Nvidia, kasnije je pozvalo Trumpovu administraciju da povuče tu odluku. U njihovu pismu navodi se da su AI modeli Mythos "vrlo dobri" u pronalaženju slabosti i korištenju ranjivosti, ali da "nisu jedinstveno dobri u tim zadacima".

Odluka je uslijedila nakon izvršne uredbe koju je potpisao predsjednik Donald Trump, a kojom se uspostavlja okvir za dobrovoljnu federalnu procjenu sigurnosnih rizika naprednih AI sustava, do mjesec dana prije njihova javnog objavljivanja.