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Procurio nevjerojatan podatak: Anthropicov najnoviji AI model pronašao ranjivosti u najstrože čuvanim američkim računalnim sustavima

Piše B. V., 24. lipnja 2026. @ 11:49 komentari
AI model Claude Mythos
AI model Claude Mythos Foto: Afp
Najnoviji model umjetne inteligencije tvrtke Anthropic je prilikom testiranja pronašao ranjivosti u nekim od najstrože zaštićenih računalnih sustava u SAD-u. Problem je u tome što je umjetna inteligencija ranjivosti otkrila u svega nekoliko sati.
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