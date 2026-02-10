Mesarica ubila partnericu, raskomadala je pa zakopala u vrtu. Zločin je ostao skriven 15 godina, a onda je uslijedio preokret

Žena koja je 2010. godine u Engleskoj ubila svoju partnericu, raskomadala njezino tijelo i zakopala ga u vrtu kuće proglašena je krivom nakon što je zločin skrivala punih 15 godina.

Poljakinja Anna Podedworna osuđena je zbog ubojstva svoje partnerice Izabele, čije je tijelo nakon zločina prepolovila i zakopala u vrtu kuće u kojoj su zajedno živjele u Derbyju.

Tijekom svjedočenja 40-godišnja Podedworna tvrdila je da je Izabelu udarila u glavu figuricom konja nakon što je Izabela, kako je navela, pokušala zadaviti nju. Rekla je da je potom provjerila njezin puls i pokušala je oživiti, ali joj nije bilo spasa.

Razmišljala je, rekla je tijekom suđenja, da pozove hitne službe, ali odlučila je da to ipak neće učiniti. "Nisam imala svjedoke i nitko mi ne bi vjerovao da sam se branila", rekla je poroti.

Na pitanje što je potom učinila, odgovorila je: "U toj kući bio je vrt i odlučila sam je ondje zakopati." Dodala je kako nije imala snage premjestiti tijelo, pa ga je "prerezala na dva dijela jer se to u tom trenutku činilo jedino rješenje".

Nakon ubojstva Podedworna je 15 godina lagala o Izabelinu nestanku. Izabela i Anna, obje podrijetlom iz Poljske, preselile su se u Ujedinjeno Kraljevstvo 2009. godine. Izabelina maloljetna kći ostala je u Poljskoj, a Izabela je redovito kontaktirala s obitelji. Posljednji put javila se 28. kolovoza 2010. godine, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Anna Podedworna Foto: Policija

Sumnje su se pojačale kada se Izabela 4. rujna nije javila majci za rođendan. Majka je kontaktirala s Annom, koja je tvrdila da je Izabela otišla u London.

Nestanak je u studenom 2010. prijavljen policiji u Londonu, no unatoč provjerama, njezina lokacija nije utvrđena. Podedworna je tada policiji rekla da Izabelu nije vidjela mjesecima i da ne zna gdje se nalazi. U siječnju 2011. slučaj je prijavljen i poljskim vlastima, ali bez rezultata.

U to vrijeme Podedworna je radila kao mesarica u tvornici peradi u Scroptonu, piše SkyNews.

Slučaj je ponovno otvoren 14 godina kasnije, kada se Izabelina odrasla kći obratila organizaciji za nestale osobe u Poljskoj. Nakon niza javnih apela slučaj je privukao pozornost poljskog novinara, koji je u travnju 2025. kontaktirao s policijom u Derbyshireu.

Istraga je otkrila da u Ujedinjenom Kraljevstvu nikada nije službeno podnesena prijava o Izabelinu nestanku. Tek tijekom kasnije istrage ubojstva pronađen je zapis da je policija u studenom 2010. obavila provjere po zahtjevu londonske policije.

U svibnju 2025. s Annom su kontaktirali novinar i humanitarna organizacija, no odbila je razgovarati. Nekoliko dana kasnije sama se javila policiji putem Facebooka tvrdeći da ima informacije o nestaloj osobi.

Nakon što je policiji poručila da je u vrtu kuće u Princes Streetu zakopana osoba, uhićena je pod sumnjom za ubojstvo. Ostaci ubijene žene pronađeni su u vrtu u lipnju, a kasnije je potvrđeno da pripadaju Izabeli.

Forenzičari su utvrdili da je tijelo nakon ubojstva raskomadano, stavljeno u vreće za smeće te zakopano, a zatim prekriveno slojem betona.

Podedworna je 5. lipnja optužena za ubojstvo, ometanje pravde i sprječavanje zakonitog pokopa. Na sudu je u prosincu negirala sve optužbe, no porota ju je 10. veljače proglasila krivom po svim točkama optužnice. Kazna će joj biti izrečena u srijedu.