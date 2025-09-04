Suprug raskomadane žene brani se šutnjom, susjedi u šoku: "Ja ne mogu pile zaklati, a kamoli vlastitu ženu"

Osijekom i okolicom i danas odjekuje stravičan zločin nasilno ubijene, raskomadane žene odbačene u septičku jamu, koji se dogodio u Tenji.

Policija je ispitala supruga koji je osumnjičen za zločin. Određuje mu se istražni zatvor, a sve današnje detalje ovog stravičnog događaja donosi reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

Ubojstvo u Tenji - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Ubojstvo u Tenji - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Prvo je u kući strave, kako su je nazvali u mirnom prigradskom naselju Tenja, policija u septičkoj jami pronašla raskomadane dijelove tijela žene koja je prije mjesec dana proglašena nestalom. Jezivo ubojstvo, u mirnoj Slavoniji, sve je ostavilo bez teksta.

"Odvratno je. Odvratno. Nemam druge riječi", reći će Ružica iz Osijeka. "Ja ne mogu pile zaklati. A kamoli ženu vlastitu", dodaje Ivan.

Danislav kaže, u strahu je. "Imam i djecu kući i u školu idu. Strah me što nas ovoga puta čeka. Svaki dan se nešto dešava. Svaki dan".

Ubojstvo u Tenji - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ubojstvo u Tenji - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Policija je uhitila supruga kojeg dovodi u vezu s ovim stravičnim činom. Ispitala ga je i provela na obradu drugim institucijama.

"Uhićena osoba privedena je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu Županijskom odvjetništvu za kazneno djelo Teško ubojstvo ženske osobe", izvijestila je Policijska uprava osječko-baranjska.

Ubojstvo u Tenji - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Hrvatska pamti slične zločine

Sličnih zločina bilo ih je posljednjih godina. Prije pet godina u septičkoj jami u Pologu u zagrebačkoj županiji pronađeno je tijelo muškarca. Prije šest godina tijelo žene u Petrovcima kod Vukovara.

"Da čovjek ima u glavi tako nešto da može sjeći....Katastrofa. Njega treba doživotno zatvoriti", kaže Ružica.

Psihijatri govore, ima puno čimbenika koji mogu utjecati na to da osoba počini ovakav stravični zločin. To mogu biti snažni osjećaji nadmoći, kontrole, dominacije koje imaju narcisoidne osobe. Ali može biti i dugotrajna izloženost opijatima, drogama, alkoholu, doznaje reporter Tin Kovačić.

A uhićeni suprug iz Tenje u četvrtak je danas ispitan i u državnom odvjetništvu te je priveden na županijski sud.

"Prijedlog obrane će biti da se brani šutnjom i on se tako i izjasnio", rekao je Vladimir Burić, odvjetnik osumnjičenog.

Sudac istrage je zbog osobito surove naravi teškog kaznenog djela za osumnjičenog odredio istražni zatvor.

