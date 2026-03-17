Pakistan tvrdi da gađa teroriste, u Kabulu sravnjena bolnica s 3000 pacijenata: Ubijeno 400 ljudi

Oko 400 osoba je ubijeno u ponedjeljak u pakistanskom zračnom napadu koji je pogodio centar za liječenje ovisnosti u Kabulu, kazao je glasnogovornik ministarstva zdravstva u utorak, nakon što je ranije objavljeno da je poginulo najmanje 250 ljudi.

"Broj poginulih nije konačan, spasilačke operacije se nastavljaju, no imamo oko 400 mrtvih i preko 200 ranjenih", kazao je Šarafat Zaman.

Prema afganistanskim vlastima, spasioci su u utorak tražili preživjele i tijela poginulih u centru za liječenje ovisnosti.

Pakistan je afganistanski glavni grad bombardirao kasno u ponedjeljak, tvrdeći da je pogodio "vojne i terorističke ciljeve" u sklopu najnovije faze smrtonosnog sukoba u kojem se dvije susjedne zemlje nalaze mjesecima.

"Ima više stotina mrtvih i ranjenih", kazao je Abdul Matin Kani, glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova na tiskovnoj konferenciji u utorak, dodajući da je "nemoguće identificirati neke od tijela".

Novinari AFP-a su tijekom noći na terenu vidjeli najmanje 30 tijela i desetke ranjenih u centru.

Najmanje tri tijela su zaprimljena u bolnici kojom u Kabulu upravlja talijanska nevladina organizacija Emergency, a tamo je došlo i 27 ranjenih osoba, kazao je čelnik organizacije u Afganistanu Dejan Panić za AFP, objašnjavajući da bi broj poginulih mogao biti viši jer je centar liječio "veoma velik broj pacijenata" od ovisnosti.

Kani je kazao da će se za žrtve možda organizirati masovan državni pogreb.

'Tražim mog brata'

Nekoliko stotina ljudi je u utorak ispred bolnice, u kojoj se prema medicinskim izvorima AFP-a liječilo između 2000 i 3000 ovisnika, očajnički pokušavalo doznati informacije o svojim bližnjima.

"Ovdje sam od sinoć. Tražim mog brata, no ne mogu ga pronaći. Što da radim? Bez riječi sam", kazao je 55-godišnji Habibula Kabulbaj. Njegov mlađi brat Navroz je primljen u centar prije pet dana.

"Bespomoćni smo. Ovo se ne događa samo meni, već cijelom Afganistanu", dodao je okružen obiteljima koje su također tražile odgovore na pitanja o sudbini svojih bližnjih.

Potraga za tijelima stradalih, ali i preživjelima se nastavlja, prema timu AFP-a na mjestu događaja.

U jednoj od zgrada centra se urušio krov te su se mogli vidjeti stolice, deke, dijelovi bolničkih kreveta i posmrtni ostaci u ruševinama zacrnjenim zbog požara koji je izbio nakon bombardiranja.

Do pakistanskih zračnih napada je došlo u ponedjeljak oko devet sati navečer po lokalnom vremenu, što je izazvalo paniku među stanovnicima Kabula.

"Čuo sam borbeni zrakoplov kako leti iznad nas. Vojne jedinice u blizini su otvorile paljbu gađajući avion. Bacio je bombe, a tad je počeo požar", kazao je Omid Stanikzai, jedan od čuvara u centru, za AFP.

Islamabad je objavio da njegove snage vode računa o tome da "ne bude kolateralne štete".

Poziv na deeskalaciju

Afganistan i Pakistan su u sukobu mjesecima, pri čemu Islamabad optužuje susjednu zemlju da skriva borce militantne skupine Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), koja je preuzela odgovornost za smrtonosne napade na pakistanskom teritoriju, što afganistanske vlasti poriču.

Nakon eskalacije u listopadu u kojoj su stradali deseci osoba, intenzitet borbi se smanjio, ali one nisu u potpunosti prestale. Međutim, ponovo su se pojačale 26. veljače nakon pakistanskih zračnih napada.

Islamabad je 27. veljače proglasio "otvoreni rat" i potom napao Kabul.

Misija Ujedinjenih naroda za pomoć u Afganistanu (UNAMA) je kazala da je 75 afganistanskih civila ubijeno između 26. veljače i 13. ožujka. Preko 115.000 obitelji je raseljeno u istočnim i južnim pokrajinama. Pakistan je također zabilježio civilne žrtve.

"Zgrožen (sam) izvješćem o pakistanskim zračnim napadima u Afganistanu. Moja sućut", napisao je posebni izvjestitelj UN-a za Afganistan Richard Bennett na društvenoj platformi X, pozivajući strane "da deeskaliraju i zaštite civile i mjesta poput bolnica".

Kineski izaslanik je posjetio Afganistan i Pakistan između 7. i 14. ožujka kako bi posredovao u njihovim pregovorima te pozvao na neposredno primirje, objavio je Peking u ponedjeljak prije napada.

"Diplomatski napori proteklih mjeseci su podbacili, a zemlje (Perzijskog) zaljeva su sada zaokupljene vlastitim ratovima. Kina nije ostvarila veći uspjeh", kazao je Michael Kugelman, stručnjak američkog think tanka Atlantsko vijeće, koji ne vidi kratkoročan kraj sukoba.

UN-ov Svjetski program za hranu (WFP) je ovog tjedna upozorio da će "neprestana nestabilnost milijune ljude još više baciti u glad" u Afganistanu.