Zašto ratuju Pakistan i Afganistan? Jedna zemlja ima i nuklearno oružje

Pakistan je tijekom noći izveo zračne napade na glavne afganistanske gradove, rekli su u petak dužnosnici u Islamabadu i Kabulu, čime su višemjesečni granični sukobi između islamskih susjeda eskalirali u "otvoreni rat".

Zračni i kopneni napadi, koji su pogodili talibanske vojne položaje, sjedišta i skladišta streljiva u više sektora duž granice, uslijedili su nakon što je Afganistan pokrenuo napad na pakistanske granične snage, rekli su dužnosnici.

Sigurnosni izvori u Pakistanu rekli su da su napadi uključivali napade raketama zrak-zemlja na talibanske vojne objekte i položaje u Kabulu, Kandaharu i Paktiji, kao i kopnene sukobe u više sektora duž granice. Afganistanski talibani su rekli da su pokrenuli ono što su opisali kao odmazdu na pakistanske vojne instalacije.

Obje strane izvijestile su o velikim gubicima u borbama, za koje je pakistanski ministar obrane rekao da predstavljaju "otvoreni rat".

"Činilo se da su slomili okove ropstva, ali..."

Napetosti su se pojačale otkako je Pakistan prošlog vikenda pokrenuo zračne napade na vojne ciljeve u Afganistanu. Ranije su u graničnim sukobima između dviju zemalja u listopadu poginuli deseci vojnika, dok pregovori u kojima su posredovali Turska, Katar i Saudijska Arabija nisu prekinuli neprijateljstva i nije uspostavljeno krhko primirje.

Pakistan je 2021. pozdravio povratak talibana na vlast, a tadašnji pakistanski premijer Imran Khan rekao je da su Afganistanci "slomili okove ropstva". No, Islamabad je ubrzo otkrio da talibani nisu toliko kooperativni koliko se nadao.

Islamabad tvrdi da se vodstvo militantne skupine Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) i mnogi njezini borci nalaze u Afganistanu te da naoružani pobunjenici koji traže neovisnost za jugozapadnu pakistansku pokrajinu Baločistan također koriste Afganistan kao sigurno utočište.

Intenzitet sukoba se povećavao svake godine od 2022. godine, a napadi TTP-a i baluških pobunjenika bili su u porastu, prema podacima Armed Conflict Location & Event Data, globalne organizacije za praćenje sukoba.

Kabul je sa svoje strane više puta negirao da je militantima dopustio korištenje afganistanskog teritorija za pokretanje napada u Pakistanu.

Afganistanski talibani pak tvrde da Pakistan skriva borce njihovih neprijatelja, Islamske države, što Islamabad poriče.

Islamabad tvrdi da primirje nije dugo trajalo zbog kontinuiranih militantnih napada u Pakistanu iz Afganistana te da je od tada došlo do ponovljenih sukoba i zatvaranja granica koji su poremetili trgovinu i kretanje duž granice.

"Nepobitni dokazi"

Dan prije napada prošlog vikenda, pakistanski sigurnosni izvori rekli su da imaju "nepobitne dokaze" da su militanti u Afganistanu odgovorni za nedavni val napada i samoubilačkih bombaških napada usmjerenih na pakistansku vojsku i policiju.

Izvori su naveli sedam planiranih ili uspješnih napada militanata od kraja 2024. za koje su rekli da su povezani s Afganistanom.

Jedan napad prošlog tjedna u kojem je ubijeno 11 pripadnika sigurnosnih snaga i dva civila u okrugu Bajaur izveo je afganistanski državljanin, prema pakistanskim sigurnosnim izvorima. Za ovaj napad odgovornost je preuzeo TTP.

TTP je osnovan 2007. godine od strane nekoliko militantnih skupina aktivnih na sjeverozapadu Pakistana. Općenito su poznati kao pakistanski talibani. TTP je napadao tržnice, džamije, zračne luke, vojne baze, policijske postaje, a također je osvajao teritorij - uglavnom uz granicu s Afganistanom, ali i duboko u Pakistanu, uključujući dolinu Swat. Skupina je stajala iza napada na tadašnju učenicu Malalu Yousafzai 2012. godine, koja je dvije godine kasnije dobila Nobelovu nagradu za mir.

TTP se također borio uz afganistanske talibane protiv snaga predvođenih SAD-om u Afganistanu i ugostio afganistanske borce u Pakistanu. Pakistan je pokrenuo vojne operacije protiv TTP-a na vlastitom tlu s ograničenim uspjehom, iako je ofenziva koja je završila 2016. drastično smanjila napade do prije nekoliko godina.

Slijedi odmazda?

Očekuje se da će Pakistan pojačati svoju vojnu kampanju, kažu analitičari, dok bi odmazda Kabula mogla biti u obliku napada na granične prijelaze i više prekograničnih gerilskih napada usmjerenih na sigurnosne snage.

Na papiru postoji velika neusklađenost između vojnih sposobnosti dviju strana. Sa 172 000 pripadnika, talibani imaju manje od trećine pakistanske vojske.

Talibani posjeduju najmanje šest zrakoplova i 23 helikoptera, ali njihovo borbeno stanje nije poznato i nemaju borbene zrakoplove niti učinkovite zračne snage.

Pakistanske oružane snage uključuju više od 600.000 aktivnih pripadnika, imaju više od 6000 oklopnih borbenih vozila i više od 400 borbenih zrakoplova, prema podacima Međunarodnog instituta za strateške studije iz 2025. godine. Zemlja je također naoružana nuklearnim oružjem.