Ustavni suci jednoglasno odlučili: Poznato tko je sve u privremenim sastavima vijeća

Ustavni sud na sjednici u srijedu donio je jednoglasnu odluku o imenovanju vijeća Ustavnog suda za razdoblje od 24 tjedna ili do izbora barem jednog novog suca, s obzirom da sud trenutno radi s 10 od ukupno 13 sudaca.

"Odluka je donesena jednoglasno i predstavlja napor sudaca Ustavnog suda RH da, unatoč tome što Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu, osiguraju jamstvo poštovanja i primjene Ustava te zaštitu ustavnih prava građana", stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.

Odlukom koja stupa na snagu danas imenovani su sastavi Vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, Vijeća za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, Vijeća za odlučivanje o žalbama protiv odluka o razrješenju sudačke dužnosti i stegovnoj odgovornosti sudaca te Vijeća za izborne sporove.

U obrazloženju odluke navodi se da se ovim potezom uređuje način rada Ustavnog suda “kako bi se izbjegla nemogućnost donošenja odluka iz nadležnosti Ustavnog suda” u situaciji kada sud ne djeluje u punom sastavu.

Prvim vijećem za odlučivanje o ustavnim tužbama predsjedat će Sanja Bezbradica Jelavić, drugim Ante Galić, a trećim Rajko Mlinarić.

U vijećima za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama predsjednici su Maša Marochini Zrinski u prvom vijeću, Sanja Bezbradica Jelavić u drugom te Miroslav Šumanović u trećem.

Nepotpuni sastav Ustavnog suda od 12. travnja

Prvim vijećem za odlučivanje o žalbama protiv odluka o razrješenju sudačke dužnosti i stegovnoj odgovornosti sudaca predsjedat će Andrej Abramović, dok će drugo vijeće voditi Ante Galić.

U vijećima za izborne sporove predsjednici su Biljana Kostadinov u prvom vijeću, Rajko Mlinarić u drugom, Lovorka Kušan u trećem te Maša Marochini Zrinski u četvrtom vijeću.

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav pozvao je u srijedu pravosudne institucije, pravne fakultete, odvjetničku komoru, pravničke udruge, političke stranke, druge pravne osobe i pojedince da mu u idućih 15 dana predlože kandidate za izbor tri ustavna suca.

Odbor je u srijedu objavio novi Javni poziv za izbor ustavnih sudaca, nakon što prošli tjedan ni jedan od trojice kandidata koji su prošli proceduru - Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec, nije u Hrvatskom saboru dobio potrebnu dvotrećinsku većinu, tj. 101 glas.

Sucima Mati Arloviću, Goranu Selancu i bivšem predsjedniku Ustavnog suda Miroslavu Šeparoviću mandati su istekli još 12. listopada prošle godine, a kako u međuvremenu nisu izabrani novi, mandat im je produljen još šest mjeseci, do 12. travnja ove godine, od kada Ustavni sud radi u nepotpunom sastavu, s deset sudaca.