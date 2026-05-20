HDZ ismijao novu kampanju SDP-a i Možemo: "Cirkus komedija. Imaju novu igračku"

Saborski zastupnici HDZ-a uzvratili su u srijedu na najavu antiinflacijske kampanje SDP-a i Možemo!, ocijenivši da upravo oni rade protiv standarda građana jer ne žele smanjiti porez na dohodak u Zagrebu gdje su na vlasti, a njihovu turneju nazvali su "Cirkus komedija".

Marin Piletić je aktivnost dviju oporbenih stranaka nazvao Cirkus komedija, ocijenivši da imaju novu igračku koju "ingeniozno nazivaju Plenkovićevom inflacijom od 5,8 posto".

"Vrlo domišljato, nakon što Andrej Plenković i hrvatska vlada od 2021. godine kontinuirano provode mjere u borbi protiv inflatornih pritisaka, snažeći ponajprije naše ugrožene naše građane koji trebaju podršku države - od umirovljenika, ljudi koji primaju socijalnu podršku i pomoć do otvaranja novih radnih mjesta i borbe protiv nezaposlenosti”, kazao je.

Dodao je da je SDP-ova Vlada, nakon što je četiri godine, od 2011. do 2015. godine ostavila katastrofalne posljedice, iz godine u godinu smanjivala plaće, a potom ljudima uzeli i božićnicu i regres.

"Zašto je porez na dohodak najviši u Zagrebu?"

Minimalac su povećali s 401 na 402 eura i trebalo je deset godina mandata HDZ-ove Vlade Andreja Plenkovića da stvori dodatnih 300 tisuća radnih mjesta i da samo u posljednje dvije godine imamo 55 tisuća radnih mjesta više s rekordno visokom prosječnom plaćom, naveo je te istaknuo da će to ponuditi biračima i na sljedećim parlamentarnim izborima.

"Pozivam sve, bilo gdje da se Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić pojave u Hrvatskoj, da dođu i postave pitanje zašto je porez na dohodak i dalje najviši u Zagrebu, i zašto stotine tisuća zaposlenih, ali i umirovljenici, imaju manja mjesečna primanja zbog porezne politike koju su odredili Možemo! i SDP jer je to njihov rezultat”, poručio je.

Ići će diljem Hrvatske i objašnjavati što treba učiniti protiv inflacije, a kada su imali priliku, nisu napravili ništa, samo su sve pokvarili i zbog toga im hrvatski građani govore da na nacionalnoj razini neće proći, ustvrdio je Piletić.

"Turneja komentatora bez rezultata"

Anamarija Blažević oporbenu kampanju nazvala je turnejom komentatora bez rezultata jer, rekla je, "svi pamtimo rezultate SDP-a kada je riječ o manjem broju radnih mjesta, o kreditnom rejtingu u smeću, javnom dugu i deficitu".

"Danas sipaju teze o neiskorištenosti milijardi iz EU fondova, a to govore upravo u tjednu kada u Hrvatsku dolazi 897 milijuna eura iz NPOO-a i kada je Hrvatskoj ukupno isplaćeno oko 7,3 milijardi eura. Kada nemaju drugo što za reći kažu da ulažemo u beton. Ako je ulaganje u škole, u vrtiće da bi djeca išli u jednosmjensku nastavu, da bi svako dijete imalo mjesto u vrtiću, ulaganje u beton, onda ne znamo o čemu pričamo jer je to ulaganje u budućnost i u obrazovanje”, ustvrdila je.

Ako je ulaganje u LNG terminal, u plinska skladišta, ulaganje u beton, isto mislim da ne znaju što pričaju jer to je ulaganje u energetsku otpornost, dodala je.

Napomenula je i da je Hrvatska imala rejting smeća, a danas smo ga podignuli za šest ljestvica i jedina smo država na svijetu koja je to uspjela napraviti.

Ta karavana koja će doći malo će prolajati o nekakvim stvarima, ali već su dokazali nisu gospodarski, a daleko su i od ekonomskih stručnjaka, poručila je Blažević o najavljenoj kampanji SDP-a i Možemo!.

"Novaca ima zahvaljujući mjerama Vlade"

Maksimilijan Šimrak pozvao je te dvije stranke da već na sljedećoj sjednici Gradske skupštine povuku prvi potez i građanima grada Zagreba smanje porez na na dohodak i na taj način pomognu u borbi protiv inflacije, povećaju plaće, životni standard i kvalitetu života. "Novaca ima zahvaljujući fiskalnim mjerama Vlade RH, gradu Zagrebu povećan je prihod proračuna sa 600 milijuna na 1,3 milijardu eura i sada imaju priliku to napraviti”, istaknuo je.

Ustvrdio je da su u Gradu Zagrebu pokazali raskoš svoje nesposobnosti i u pet godina mandata, i vlasti s rekordnim proračunom u gradu Zagrebu, pokazali da nisu u stanju riješiti ni glavni prioritet koji su si sami postavili na početku mandata - sanaciju Jakušaca. Pa je malo smiješno, rekao je, da isti ti ljudi sada pričaju i dociraju o inflaciji i govore kako će predstaviti nekakve mjere i borbu protiv inflacije.

"Moj savjet im je da se umjesto toga ostave demagogije i počiste pred svojim vratima, da prvo riješe komunalne probleme koje muče Zagrepčane, odvoz smeća, prometne gužve, smanje poreze, a tek onda krenu govoriti drugima što bi trebali raditi", rekao je Šimrak.

Piletić je dodao da su svjesni problema inflacije u Hrvatskoj i na njega reagiraju kontinuiranim povećanjem minimalne plaće, usklađivanjem novih prava o mirovinskom sustavu koji onda povećava mjesečne iznose, uz obiteljski dodatak, uz povećanje najnižih i invalidskih mirovina, kao i porukom Vlade kao poslodavca koji diže plaće iz godinu u godinu nakon pregovora sa sindikatima. I to hrvatski građani vide, a vide i glumce i performere koji će ponovno izaći na ulice uz bubnjeve i trabunjati o inflaciji, napomenuo je.

"SDP i Možemo! rade protiv standarda građana, na način da imaju najviši porez na dohodak, koji su propisali unatoč tome što su im višestruko narasli prihodi od tog istog poreza na dohodak, odlukom Vlade, parlamentarne većine i izmjenama zakona u Hrvatskom saboru. Oni taj povećani prihod ne žele vratiti svojim sugrađanima, nego žele imati količinu novaca kako bi mogli netransparentno financirati određeni sektor svojih udruga, nametati hrvatskoj i cjelokupnom hrvatskom društvu ideologiju, a standard njih ne zanima”, poručio je Piletić.