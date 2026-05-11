I posljednji putnici napustili brod pogođen hantavirusom

Posljednjih šest putnika i neki članovi posade broda MV Hondius, pogođenog hantavirusom, napustili su brod na španjolskom otoku Tenerife u ponedjeljak, a kapetan je pohvalio njihovo strpljenje i disciplinu tijekom "izuzetno izazovnih" nekoliko tjedana.

Jaki vjetrovi prisilili su brod polarne ekspedicije s preostalim putnicima, četiri Australca, jednog Britanca koji živi u Australiji i jednog Novozelanđanina, da nakratko pristanu u luci Granadilla de Abona kako bi se mogli sigurno iskrcati i ukrcati na let za Nizozemsku, gdje će provesti vrijeme u karanteni.

Devetnaest članova posade s broda i tri liječnika koji su ih liječili trebali su poletjeti za Nizozemsku zasebnim letom, priopćilo je nizozemsko Ministarstvo vanjskih poslova.

MV Hondius je zatim trebao nastaviti putovanje s 26 članova posade prema Nizozemskoj, gdje će biti obavljena dezinfekcija, priopćile su zdravstvene vlasti.

"Ne mogu zamisliti plovidbu u ovim okolnostima s boljom grupom ljudi, gostiju i posade", naveo je kapetan Jan Dobrogowski iz Nizozemske na web stranici Oceanwide Expeditions.

Večerašnje iskrcavanje je bilo vrhunac složene operacije koja je do sada rezultirala evakuacijom i vraćanjem 94 osobe u njihove zemlje prebivališta, 41 dan nakon što je MV Hondius krenuo iz južne Argentine i devet dana nakon prvog pozitivnog rezultata testa na respiratornu virusnu infekciju.

Tri osobe, nizozemski par i njemački državljanin, umrle su od početka izbijanja virusa, koji obično šire divlji glodavci, ali se u rijetkim slučajevima bliskog kontakta prenosi i s osobe na osobu.

Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je u ponedjeljak da sada postoji sedam potvrđenih slučajeva soja Andes i dva druga sumnjiva slučaja, jedan koji je umro prije testiranja i jedan na Tristan da Cunhi, udaljenom južnoatlantskom otoku gdje nije bilo dostupnih testova.

Potvrđeni slučajevi uključuju francusku putnicu koja je bila pozitivna na testu nakon što je brod pristao na Kanarskim otocima u nedjelju. Njezino se stanje pogoršalo, rekla je francuska ministrica zdravstva Stephanie Rist. Američko Ministarstvo zdravstva i socijalnih usluga objavilo je da je jedan od 17 Amerikanaca koji su vraćeni također bio blago pozitivan na virus Andes.

Međutim, zdravstveni dužnosnici kažu da je, budući da se virus ne širi lako među ljudima, rizik za širu javnost mali, pozivajući na smirivanje javnosti koja je uznemirena iskustvom pandemije COVID-19.

Izbijanje je pod kontrolom, rekao je za Reuters Gianfranco Spiteri, voditelj hitnih službi u Europskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti.

"Ljudi bi također trebali biti mirni i znati da je situacija pod kontrolom. Poznajemo virus. Možemo spriječiti daljnji prijenos. Ne očekujemo novu pandemiju od ovoga", rekao je.

Dio putnika s broda zahvaćenog hantavirusom vraćen zrakoplovom u SAD

Dužnosnici američkog Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izjavili su u ponedjeljak da je 18 putnika s luksuznog kruzera na kojem je izbio hantavirus prevezeno natrag u SAD i stavljeno u karantenu, a jedan putnik koji je bio pozitivan nalazi se u biološkoj jedinici u Nebraski.

Putnici su trenutačno na promatranju u američkim medicinskim ustanovama, od kojih je 16 u Medicinskom centru Sveučilišta Nebraska (UNMC), a dvoje u Atlanti, uključujući jednog koji ima simptome.

Američki zdravstveni dužnosnici rekli su da je rizik za širu javnost i dalje vrlo nizak. Admiral Brian Christine, pomoćnik tajnika za zdravstvo, rekao je da se virus Anda "ne širi lako" i općenito zahtijeva dugotrajan bliski kontakt s nekim tko ima simptome.

Dvoje putnika poslanih u Atlantu bili su par, od kojih je jedan imao simptome, te su odvedeni u jedinicu za biološku izolaciju Sveučilišta Emory kako bi se očuvao kapacitet Nebraske za sve ostale putnike kojima bi mogla biti potrebna viša razina skrbi.

Angela Hewlett, liječnica specijalizirana za zarazne bolesti i medicinska direktorica Zavoda za biološku izolaciju Nebraske, rekla je da se osoba koja je tamo odvedena dobro osjeća i da nije pokazivala nikakve simptome. Rekla je da će dužnosnici nastaviti pratiti stanje pacijenta i osigurati da ostane bez simptoma.

Dužnosnici su rekli da su putnici u karanteni bili u dobi od kasnih 20-ih do ranih 80-ih te da bi mogli ostati pod nadzorom do 42 dana.

Među putnicima koji su se odlučili vratiti u Sjedinjene Države bilo je 17 američkih državljana i jedan britanski državljanin s dvojnim državljanstvom.