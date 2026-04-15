Priprema se teren za Putinov posjet, Rusija uskače Kini: "Spremni smo pomoći"

Rusija je spremna povećati količinu energenata koju izvozi u Kinu uoči očekivanog posjeta predsjednika Vladimira Putina, kazao je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov u srijedu na tiskovnoj konferenciji u Pekingu, javljaju ruske novinske agencije.
Trump objavio: "Trajno otvaram Hormuz, očekujem veliki debeli zagrljaj"
Nakon kiše okrećemo novu stranicu, ali onda dolazi i pogoršanje: Meteorolog otkrio detalje o vremenu
Premijeri, milijarderi, vojskovođe: Sastala se tajanstvena elitna grupa za koju mnogi vjeruju da vlada svijetom
Nakon što je Europska unija odlučila postupno prestati uvoziti energente iz Rusije nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., Moskva je počela povećavati izvoz nafte u Kinu i Indiju, na koje otpada 80 posto cjelokupnog ruskog izvoza sirove nafte.
Agencije su citirale Lavrova koji je rekao da će se posjet odviti u prvoj polovici godine, a list Vedomosti citirao izvore koji su kazali da će biti u tjednu nakon 18. svibnja.
Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se s Lavrovom u srijedu, rekavši da je Kina prijatelj Rusije te da dvije zemlje moraju vjerovati i podržavati jedna drugu, produbiti suradnju te zajednički štititi svoje interese.
Američki predsjednik Donald Trump bi se također trebao sastati sa Xijem 14. i 15. svibnja u sklopu svog prvog posjeta Kini u osam godina.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odvojeno je rekao da će Putin posjetiti Kinu, no da zasad ne postoji plan da se tamo sastane s Trumpom.
Peskov je dodao da će Kremlj pravovremeno objaviti datum posjeta.
Lavrov je na tiskovnoj konferenciji u Pekingu kazao da je Rusija spremna energentima pomoći Kini i drugim zemljama pogođenim krizom na Bliskom istoku.
"Rusija, naravno, može nadoknaditi manjak resursa s kojima se suočavaju i Kina i druge zemlje koje su zainteresirane sa suradnju s nama na ravnopravnoj i uzajamno korisnoj osnovi", poručio je Lavrov na konferenciji.
Također, rekao je da Rusija i Kina imaju sredstva potrebna za izbjegavanje nečega što je opisao kao američke napore da poremete globalna tržišta energenata sukobom na Bliskom istoku.
"Hvala Bogu, Kina i Rusija imaju sve kapacitete, uključujući one koji se već koriste, rezervne kapacitete i planirane kapacitete kako bi izbjegle ovisnost o tako agresivnim, riskantnim potezima koji potkopavaju svjetsko gospodarstvo", izjavio je Lavrov.