Priprema se teren za Putinov posjet, Rusija uskače Kini: "Spremni smo pomoći"

Rusija je spremna povećati količinu energenata koju izvozi u Kinu uoči očekivanog posjeta predsjednika Vladimira Putina, kazao je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov u srijedu na tiskovnoj konferenciji u Pekingu, javljaju ruske novinske agencije.

Nakon što je Europska unija odlučila postupno prestati uvoziti energente iz Rusije nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., Moskva je počela povećavati izvoz nafte u Kinu i Indiju, na koje otpada 80 posto cjelokupnog ruskog izvoza sirove nafte.

Agencije su citirale Lavrova koji je rekao da će se posjet odviti u prvoj polovici godine, a list Vedomosti citirao izvore koji su kazali da će biti u tjednu nakon 18. svibnja.

Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se s Lavrovom u srijedu, rekavši da je Kina prijatelj Rusije te da dvije zemlje moraju vjerovati i podržavati jedna drugu, produbiti suradnju te zajednički štititi svoje interese.

Američki predsjednik Donald Trump bi se također trebao sastati sa Xijem 14. i 15. svibnja u sklopu svog prvog posjeta Kini u osam godina.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odvojeno je rekao da će Putin posjetiti Kinu, no da zasad ne postoji plan da se tamo sastane s Trumpom.

Peskov je dodao da će Kremlj pravovremeno objaviti datum posjeta.

Lavrov je na tiskovnoj konferenciji u Pekingu kazao da je Rusija spremna energentima pomoći Kini i drugim zemljama pogođenim krizom na Bliskom istoku.

"Rusija, naravno, može nadoknaditi manjak resursa s kojima se suočavaju i Kina i druge zemlje koje su zainteresirane sa suradnju s nama na ravnopravnoj i uzajamno korisnoj osnovi", poručio je Lavrov na konferenciji.

Također, rekao je da Rusija i Kina imaju sredstva potrebna za izbjegavanje nečega što je opisao kao američke napore da poremete globalna tržišta energenata sukobom na Bliskom istoku.

"Hvala Bogu, Kina i Rusija imaju sve kapacitete, uključujući one koji se već koriste, rezervne kapacitete i planirane kapacitete kako bi izbjegle ovisnost o tako agresivnim, riskantnim potezima koji potkopavaju svjetsko gospodarstvo", izjavio je Lavrov.