Kralj Karlo III. govorio u američkom Kongresu, spomenuo NATO i Ukrajinu

Britanski kralj Karlo III. rekao je u utorak američkom Kongresu da će u razdoblju nesigurnosti i sukoba u Europi i na Bliskom istoku Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države uvijek ostati čvrsti saveznici u obrani demokracije, unatoč dubokim podjelama između dviju dugogodišnjih saveznica u vezi rata s Iranom.

"Bez obzira na naše razlike i nesuglasice, ostajemo ujedinjeni u predanosti očuvanju demokracije, zaštiti svih naših građana od prijetnji i odavanju počasti hrabrosti onih koji svakodnevno riskiraju svoje živote u službi naših zemalja", rekao je Karlo američkim zakonodavcima tijekom rijetkog obraćanja zajedničkoj sjednici Senata i Zastupničkog doma, nakon dugotrajnog pljeska kojim je dočekan pri ulasku s kraljicom Camillom.

Kraljevo obraćanje uslijedilo je drugog dana četverodnevnog državnog posjeta SAD-u, u napetom razdoblju odnosa dviju zemalja, nakon što je američki predsjednik Donald Trump više puta kritizirao britanskog premijera Keira Starmera zbog, kako tvrdi, nedovoljne potpore u ratu s Iranom.

"Dolazim danas ovamo s najvećim poštovanjem prema Kongresu Sjedinjenih Država - utvrdi demokracije stvorenoj da predstavlja glas svih Amerikanaca i promiče sveta prava i slobode", rekao je Karlo.

Ocijenio je da je američko-britansko partnerstvo "važnije" nego ikada prije i da su "izazovi s kojima se suočavamo preveliki da bi se s njima mogla nositi samo jedna nacija".

Kralj je istaknuo da je ista "nepopustljiva odlučnost" kakva je viđena nakon napada 11. rujna 2001. na Sjedinjene Države potrebna i za obranu Ukrajine i "njezina iznimno hrabrog naroda...kako bi se osigurao istinski pravedan i trajan mir".

Govorio je i o važnosti NATO-a, istaknuvši da su britansko-američke "obrambene, obavještajne i sigurnosne veze čvrsto isprepletene odnosima koji se ne mjere godinama, već desetljećima".

Istaknuo je i prisutnost američkih snaga u Britaniji te britanskih u SAD-u.

"Ne upuštamo se u ove izvanredne pothvate zajedno zbog sentimentalnosti; činimo to jer time gradimo veću zajedničku otpornost za budućnost", rekao je.

Kralj Karlo, poznat po zauzimanju za zaštitu okoliša, upozorio je da je očuvanje prirode ključno za budućnost svijeta.

"Dok slavimo ljepotu koja nas okružuje, naša generacija mora odlučiti kako se suočiti s urušavanjem ključnih prirodnih sustava, što prijeti mnogo više od sklada i nužne raznolikosti prirode. Zanemarivanje činjenice da ti prirodni sustavi čine temelj našeg prosperiteta i nacionalne sigurnosti može nas skupo koštati", istaknuo je.

Karlo je tek drugi britanski suveren koji se obratio američkom Kongresu. Njegova majka, kraljica Elizabeta II., obratila se oba doma 1991. godine.

Kasnije u utorak, Karlo i Camilla idu u Bijelu kuću na svečanu večeru koju u njihovu čast priređuju Trump i supruga Melanija.