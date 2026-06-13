Teške nesreće na Jadranu: Jahta se zapalila i potonula kod Zatona, sudarile se brodice kod Raba

Izvanredni događaji na moru kod Raba i Dubrovnika zahtijevali su koordinirani angažman sustava sigurnosti plovidbe, izvijestila je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Sudar brodica kod Raba

Hrvatski državljanin dojavio je o sudaru dvije brodice u subotu u 12:50 kao jedan od sudionika nesreće. Prijavio je udar brodice njemačke zastave u njegovu brodicu, u uvali Kristofor, na otoku Rabu.

O događaju je obaviještena Ispostava lučke kapetanije Rab, čiji službenici su nedugo potom pristigli na mjesto dojave, gdje su zatekli sudionike nesreće.

Nedugo po dolasku na poziciju, službenici Ispostave lučke kapetanije (ILK) Rab na spasilačku su brodicu ukrcali hrvatskog državljanina i prevezli ga u Rab radi preliminarne zdravstvene obrade s obzirom na to da je starije životne dobi i slabijeg zdravstvenog stanja.

Očevidom su službenici rapske Ispostave ustanovili da je u sudaru njegova brodica pretrpjela kritična oštećenja te je radi sprječavanja potonuća nasukana na obližnju obalu, dok za brodicu pod zastavom Republike Njemačke, preliminarnim očevidom nisu utvrđena oštećenja.

Očevidne radnje o uzrocima ove pomorske nesreće provode se u nadležnosti Ispostave lučke kapetanije Rab.

Požar i potonuće motorne jahte kod Dubrovnika

Dojava o drugoj pomorskoj nesreći tijekom subote o požaru plovila u Zatonu (dubrovačkom), u MRCC Rijeka zaprimljena je u 18:55 posredstvom Županijskog dojavnog centra Dubrovačko - neretvanske županije (ŽC 112 DNŽ).

Obavijest je odmah proslijeđena u Lučku kapetaniju Dubrovnik, odakle su službenici isplovili prema mjestu dojave spasilačkim brodom DANČE, gdje su po dolasku zatekli motornu jahtu, čije nadgrađe je bilo zahvaćeno plamenom. U međuvremenu su poziciju požara osigurali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Dubrovnik.

Temeljem dostupnih informacija, u trenutku izbijanja požara na brodici u vlasništvu domaće pravne osobe, nije bilo članova posade niti putnika.

Preliminarnim očevidom ustanovljeno je da je požar na motornoj jahti uočen na sidru kod Rta Bat, nedaleko ulaska u uvalu Zaton. Unatoč naporima vatrogasaca, oko 20 sati motorna jahta je potonula na dubinu od oko 30 metara, gdje trenutno ne predstavlja opasnost za sudionike u pomorskom prometu. Osim materijalne štete zabilježeno je neznatno površinsko onečišćenje mora plutajućim ostatcima plovila.

Lučka kapetanija Dubrovnik nastavlja očevidne radnje, a o vađenju olupine odlučit će se do okončanja očevidnih postupanja.