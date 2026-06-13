Održana karlovačka povorka ponosa, zabranjena izložba LGBT poljubaca

Karlovačka povorka ponosa u subotu je prošla središtem grada bez incidenta, u njoj je sudjelovalo stotinjak građana, a Marko Capan je u ime udruge Karlovac Pride izvijestio da je Veleučilište u Karlovcu zabranilo izložbu koja prikazuje poljupce LGBT osoba.

Capan je u proglasu naveo da je riječ o fotografijama LGBT osoba u trenutku poljupca, odnosno o izložbi pulske udruge Proces te je nekoliko tih fotografija bilo prikazano na Velikoj promenadi u sklopu karlovačke povorke ponosa.

Povorka ponosa u Karlovcu - 21 Foto: Robert Fajt/Cropix

Rekao je da je namjera bila izložbu postaviti u Karlovcu ne bi li se razbila stigma o LGBT osobama i da se na tome radilo od studenoga prošle godine. Pojasnio je da su se prvo obratili Galeriji "ZILIK" kojom upravlja Centar za pružanje usluga u zajednici "Vladimir Nazor", no da im je ravnateljica poručila kako "nema smisla" da šalju pisani zahtjev jer je riječ o prostoru Franjevačkog samostana i franjevci određuju sadržaj.

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Nastavio je da su se potom obratili Galeriji Studentskog centra u Karlovcu, da se suradnja dogovorila, no da bi potom ravnatelj SC-a i Upravno vijeće Veleučilišta u Karlovcu to odbili bez obrazloženja - Studentski centar Karlovac je tvrtka u vlasništvu Veleučilišta u Karlovcu.

Dodao je da su se na koncu obratili Gradu Karlovcu tri mjeseca prije održavanja povorke ponosa da se izložba postavi između drveća na Šetalištu doktora Franje Tuđmana na par sati te da je i to Grad odbio.

Povorka ponosa u Karlovcu - 20 Foto: Robert Fajt/Cropix

Capan je rekao da je prema Veleučilištu u Karlovcu i Gradu Karlovcu postupala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i da je o diskriminatornoj praksi informirana i Vlada.

"Pravobraniteljica je istaknula da je jasno da Grad formalističkim razlozima pokušava cenzurirati prikaz izložbe. Osudila je takav odnos kao lošu praksu i zaključila da je njen ured iscrpio sve mehanizme", napomenuo je Capan.

Poručio je da "nijedan čovjek nema pravo odrediti koje se dvije osobe smiju poljubiti ili koje dvije osobe smiju biti viđene u javnosti u trenutku poljupca". "Također šaljemo poruku da nas nitko, bez obzira na svoju poziciju moći i moć odlučivanja, neće učiniti nevidljivima", naglasio je Capan.

Povorka ponosa u Karlovcu - 5 Foto: Robert Fajt/Cropix

Napretkom je ocijenio to što je povorka ponosa financirana iz gradskog proračuna.