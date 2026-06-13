Ustanak zbog koncerta partizanskih pjesama u Lisinskom: "Bez antifašizma ne bi bilo Hrvatske"

Iz stranke DOMiNO prozvali su zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića jer Grad financira koncert novcem građana, a iz Možemo! kažu da se takve pjesme desetljećima nisu čule u Zagrebu.

Koncert je održan povodom Dana antifašističke borbe. Uz Grad, organizirao ga je Savez antifašista Hrvatske. U maloj dvorani Lisinski slušali su ga i bivši predsjednik i nekoliko političara.

Koncert partizanskih pjesama - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Pod krinkom oslobođenja 22. lipnja oni sada uvode nešto što zapravo nije ni postojalo. Sad se izvode partizanske pjesme i to se plaća, to je čista provokacija. 22. lipnja treba ukinuti i onda se ne bi ostavljala mogućnost da se partizanskim bandama gradskim novcem pričinjava čast", izjavio je Igor Peternel, saborski zastupnik DOMiNO.

Koncert partizanskih pjesama - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"I danas i 22. lipnja slavit ćemo početak oružanog ustanka", rekao je Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašista Hrvatske.

Koncert partizanskih pjesama - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Koncert partizanskih pjesama - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Bez antifašizma i bez antifašističke borbe pa danas Hrvatske ne bi bilo. To bi mogli zapamtiti oni koji ne poznaju ništa iz povijesti", kazao je Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske.