Ustanak zbog koncerta partizanskih pjesama u Lisinskom: "Bez antifašizma ne bi bilo Hrvatske"

Koncert je održan povodom Dana antifašističke borbe. Uz Grad, organizirao ga je Savez antifašista Hrvatske. U maloj dvorani Lisinski slušali su ga i bivši predsjednik i nekoliko političara.
Koncert partizanskih pjesama - 4Foto:
DNEVNIK.hr
"Pod krinkom oslobođenja 22. lipnja oni sada uvode nešto što zapravo nije ni postojalo. Sad se izvode partizanske pjesme i to se plaća, to je čista provokacija. 22. lipnja treba ukinuti i onda se ne bi ostavljala mogućnost da se partizanskim bandama gradskim novcem pričinjava čast", izjavio je Igor Peternel, saborski zastupnik DOMiNO.
Koncert partizanskih pjesama - 3Foto:
DNEVNIK.hr
"I danas i 22. lipnja slavit ćemo početak oružanog ustanka", rekao je Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašista Hrvatske.
Koncert partizanskih pjesama - 2Foto:
DNEVNIK.hr
Koncert partizanskih pjesama - 1Foto:
DNEVNIK.hr
"Bez antifašizma i bez antifašističke borbe pa danas Hrvatske ne bi bilo. To bi mogli zapamtiti oni koji ne poznaju ništa iz povijesti", kazao je Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske.