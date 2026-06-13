Najveća europska nuklearka ponovno spojena: Gotovo tri dana bila bez struje

Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižja ponovno je spojena na mrežu nakon popravaka provedenih u sklopu lokaliziranog primirja za čije je posredovanje zaslužan IAEA, nakon što je postrojenje gotovo tri dana ostalo bez struje, objavila je u subotu Međunarodna agencija za atomsku energiju.

Devetnaesti je put od početka rata da je elektrana ostala bez struje nakon što je zbog napada na električnu trafostanicu preko rijeke Dnjepar kasno u srijedu isključen rezervni dalekovod Ferosplavna.

Riječ je o jednom od najduljih nestanaka struje u toj elektrani, koji je postrojenje primorao da se osloni na posebne dizelske generatore za električnu energiju koji su potrebni za hlađenje šest zaustavljenih nuklearnih reaktora.