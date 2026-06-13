Tuga u Međimurju: Škola se oprostila od preminulog učenika

Nakon više sati potrage, ronioci JVP-a Čakovec pronašli su u subotu na rijeci Dravi tijelo mlađe muške osobe. Očevid je još u tijeku, a od dječaka se dirljivom porukom oprostila njegova škola.

Dječak je nestao tijekom kupanja, oko 12:10 na starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana. Sve hitne službe izišle su na teren, a potraga je, nažalost, imala tragičan ishod.

Od 14-godišnjaka, učenika sedmog razreda oprostila se Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec, koju je pohađao.

"S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnom odlasku našeg dragog učenika. Cijela školska zajednica - učenici, učitelji i djelatnici OŠ dr. Ivana Novaka Macinec, duboko je potresena ovim preranim gubitkom", istaknuli su uz izraze sućuti i suosjećanja obitelji, rodbini i prijateljima.

"Ostat će u našem sjećanju kao dragi učenik, vedar prijatelj i vrijedan član naše škole", poručili su.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid, nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja.