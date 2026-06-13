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Novi detalji afere: Pavlek je novac izvlačio punih 25 godina?

Piše J. M., 13. lipnja 2026. @ 20:45 komentari
Vedran Pavlek
Vedran Pavlek Foto: Dnevnik Nove TV
Ranije se, kako je USKOK objavio, sumnjalo da je Pavlek novac izvlačio od 2014. godine.
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