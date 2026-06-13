Novi detalji afere: Pavlek je novac izvlačio punih 25 godina?

Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek osumnjičen je za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Saveza - no, čini se da je operirao mnogo dulje nego se mislilo.

USKOK je ranije objavio kako sumnjaju da je Pavlek kao direktor u HSS-u, od 2014. do kraja veljače 2026., ustrojio zločinačko udruženje u koje je povezao još šestero osumnjičenika, jednog muškarca koji je u međuvremenu preminuo te druge zasad nepoznate osobe koje su u stvarnosti rukovodile poslovanjem više tvrtki. Pretpostavljalo se da je trećina tog iznosa završila na Pavlekovim računima u inozemstvu.

Sve je išlo, sumnjaju, preko tvrtki u Zagrebu, Austriji, Lihtenštajnu, Monaku, Španjolskoj, Rusiji, Mađarskoj, Švicarskoj, Srbiji, San Marinu, Slovačkoj i Italiji te da je sada već bivši direktor u HSS-u, kao vlasnik monaške i španjolske tvrtke, povezao tvrtku u međuvremenu preminule osobe iz Svetog Kristofora i Nevisa.

Međutim, kako doznaje novinar 24sata, Ivan Pandžić, USKOK-ovi istražitelji navodno imaju dokaze da je izvlačenje novca trajalo puno duže - čak 25 godina.

Do tih su saznanja došli pregledom Pavlekova laptopa, a navodno je sve krenulo još 2001. godine. Iznos koji je otada izvučen iz Saveza još nije poznat.