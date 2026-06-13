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Ministarstvo uzvratilo Kekin: "Zastrašuje javnost"
Iz Ministarstva zdravstva poručili su kako je temelj hrvatskog zdravstva javno zdravstvo.
Ministarstva zdravstva priopćilo je u subotu kako se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti, te ocijenilo da saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84 posto zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav.tri vijesti o kojima se priča Osam godina Milijunska prijevara u jednoj hrvatskoj tvrtki: Godinama izvlačio novac, nestalo čak 1,88 milijuna eura val napada u australiji Užas na popularnoj plaži: Ženu napao morski pas dok je plivala, u kritičnom je stanju Veća samostalnost Hrvatska uvela novi oblik liječenja bolesnika: "Olakšat će život i njihovim obiteljima"
Stranka Možemo! izvijestila je ranije da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!", kojom se traži nabavka PET/CT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Poručili su da pitanje dostupnog zdravstva postaje jedno od ključnih političkih i društvenih pitanja.
Iz Ministarstva zdravstva poručili su kako je temelj hrvatskog zdravstva javno zdravstvo.
"Danas svjedočimo najvećim ulaganjima u javno zdravstvo u hrvatskoj povijesti, koje Kekin uporno ignorira - u ovom mandatu gotovo 3 milijarde eura. Obnovljene bolnice, nabavljena oprema, narasle plaće, specijalizacije liječnika i medicinskih sestara, jačanje primarne zdravstvene zaštite. Proračun svake godine u mandatu ove Vlade raste i sada iznosi 8 milijardi eura", navode iz Ministarstva.
Ističu kako su samo u Zagrebu obnovili bolnice Merkur, Jordanovac, rodilište u Petrovoj, kreće gradnja Nacionalne dječje bolnice a tu su i obnove diljem Hrvatske.
"S druge strane u tom istom gradu Zagrebu, dok je taj isti Možemo! upravljao bolnicom Sveti Duh, nisu nijednom riječju nominirali potrebu nabave PET/CT uređaja u javnom sustavu, oko kojeg danas vode hajku. Istovremeno ti isti Možemo! i dan danas kasne s projektima obnove zdravstvenih objekata javne svrhe, Perkovčeva, Kukuljevićeva, Srebrnjak", navode iz Ministarstva.
"Toliko o njihovoj iskrenoj brizi za javni zdravstveni sustav kojim upravljaju. Licemjerno. O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2 posto zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav? Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru?!", stoji u priopćenju.
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