Već ih je došlo više od 400.000, a jedan je grad na vrhu: "Ja volim Hrvatsku, sad sam doveo i cijelo društvo"

Temperature zraka i mora počele su rasti. S njima i broj gostiju koji nam stižu na obalu. Trenutačno brojimo više od 400.000 turista, a najviše ih je izabralo Istru i Rovinj.
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Na jugu Istre u subotu se skakalo u ugodnih 21 stupanj.
Turisti u Istri - 3
Foto:
Dnevnik Nove TV
"Voda je baš dobra jer na suncu je jako toplo. Kad se baciš u ovo malo hladnije more, baš dobro dođe", rekla je Agnese iz Italije.
A dobro nam je došlo više od 400.000 turista, koji trenutačno borave u Lijepoj Našoj.
"Sada smo na rtu Kamenjak. Predivno je mjesto i sada je najbolje vrijeme jer nema mnogo ljudi i možemo uživati u prirodi", ispričala je Susanne iz Njemačke.
Turisti u Istri - 4
Foto:
Dnevnik Nove TV
Iako su neki odabrali i unutrašnjost, na tronu je ipak Rovinj.
"Talijana ima sve manje kod nas, Austrijanci, Nijemci, a i ovaj period najviše imamo Amerikanca, oni vole sad putovati po Hrvatskoj, a mi smo top destinacija", rekla je ugostiteljica Rebecca Pellizzer Sošić.
I to danas - doslovno kao s kartoline, odnosno razglednice. "Jer stvarno daje i dočara Rovinj kakav je nekad bio, to je bila svakodnevnica nekad, samo se plovilo ili pomoći vesla ili jedra. Danas, naravno lakše nam je motorima. Ali koja je ovo divota i ljepota, to se ne može usporediti s nikakvim motorom", ispričala je Nives Giuricin, ravnateljica Ustanove "Kuća o batani".
Turisti u Istri - 2
Foto:
Dnevnik Nove TV
Mnogi će već ovih dana dignuti jedra i zaploviti diljem obale. Pučina umjesto ručnika na obali - izbor je kapetana Thomasa i njegova društva. Izlaze s tri broda. Polazna točka je Pula, a dalje - što vjetar kaže.
"Ja volim Hrvatsku. Jedrim ovdje od 2007., svake godine manje-više, i to sa svojom obitelji. Sad sam doveo i cijelo društvo. Lani smo jedrili prvi put i sad ćemo opet", rekao je Thomas iz Njemačke.
Već je gužva na moru i oko njega iako ljeto još nije službeno ni počelo.