Orban: "Ne odustajem, nikad, nikad, nikad, nikad, nikad ne odustajem"

Glavna mađarska oporbena stranka Fidesz ponovno je u subotu izabrala bivšeg premijera Viktora Orbana za svojeg čelnika na još jednu godinu unatoč tomu što je stranka na izborima 12. travnja izgubila vlast, a pobijedila je stranka desnog centra Tisza.

Nacionalist Orban (62) bio je nadahnuće desničarskim konzervativcima širom Europe i Sjedinjenih Država kao tvorac, kako je on to nazivao - "neliberalnog" modela demokracije. Nakon poraza Fidesza Orbanova politička budućnost dovedena je u pitanje, a suočio se i s pritiskom nekih bivših lojalista da se povuče iz politike, što je bila prva takva otvorena kritika otkako je došao na vlast 2010.

Oko 729 zastupnika od njih 737 glasalo je za ponovni izbor Orbana na stranačkom kongresu Fidesza, izvijestila je državna novinska agencija MTI. Nije bilo protukandidata koji bi mu se suprotstavili.

"Ne odustajem, nikad, nikad, nikad, nikad, nikad ne odustajem", rekao je Orban na kongresu u govoru prije glasanja, ponovivši da preuzima punu odgovornost za izborni poraz stranke.

Orban je rekao da je Fidesz bio "fantastična vladajuća stranka" 16 godina, ali da treba proći kroz promjene kako bi postao funkcionalna oporbena stranka koja bi mogla biti spremna ponovno vladati.

Na travanjskim izborima stranka Tisza premijera Petera Magyara osvojila je dvotrećinsku parlamentarnu većinu, što je bilo dovoljno da poništi Orbanove ustavne promjene.

Prema anketama javnog mnijenja Fidesz je izgubio podršku od izbora.

Svibanjsko istraživanje Instituta Publicus pokazalo je da Tisza ima 55 posto podrške, u odnosu na 53 posto koliko je osigurala na izborima, dok je podrška Fideszu pala na 17 posto, u odnosu na 39 posto.