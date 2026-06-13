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Orban: "Ne odustajem, nikad, nikad, nikad, nikad, nikad ne odustajem"

Piše Hina, 13. lipnja 2026. @ 18:33 komentari
Viktor Orban
Viktor Orban Foto: Afp
Iako se suočio s prvim otvorenim kritikama unutar stranke nakon 16 godina vladavine i gubitka ustavne većine, 62-godišnji Orban na stranačkom kongresu nije imao protukandidata te je dobio veliku većinu glasova.
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