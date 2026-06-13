Pet građana prijavilo HRT zbog Thompsonova koncerta: Evo što o svemu kaže Vijeće za medije

Vijeće za medije odlučilo je na sjednici u petak da nema kršenja Zakona o elektroničkim medijima nakon rasprave na temelju pet pritužbi građana vezanih za emitiranje snimke koncerta Marka Perkovića Thompsona na Drugom programu HTV-a 4. lipnja.

Iz Vijeća za medije u odgovoru Hini kažu da su odlučivali o tome "je li Hrvatska radiotelevizija prekršila Zakon o elektroničkim medijima emitiravši autorski zaštićenu snimku cjelovitog koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog na Hipodromu u Zagrebu 5. srpnja 2025., u sklopu kojeg je izvedena pjesma 'Bojna Čavoglave', koja sadrži sintagmu 'Za dom spremni!'".

U tom se slučaju, kažu, primjenjivao članak 4. Zakona o elektroničkim medijima kojim je izrijekom zajamčena "sloboda izražavanja i puna programska sloboda elektroničkih medija" i izrijekom je naznačeno da se odredbe Zakona o elektroničkim medijima "ne mogu tumačiti na način da daju pravo na cenzuru ili ograničenje prava slobode govora i izražavanja misli".

Dodaju i kako je, u kontekstu predmeta rasprave Vijeća za medije, bila mjerodavna presuda Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske iz lipnja 2020. koja se odnosi upravo na korištenje sintagme ''Za dom spremni!" u pjesmi ''Bojna Čavoglave".

Visoki prekršajni sud RH i Vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima omogućili su ili predvidjeli mogućnost uporabe tog pozdrava u strogo definiranim granicama, imajući na umu prije svega njegovu rekontekstualiziranu uporabu u Domovinskom ratu, ističu u Vijeću za medije.

"Ako je poklič neodvojiv dio autorskog glazbenog djela emitiranog kao prijenos događaja od javnog interesa, a oslobađajuća sudska praksa taj kontekst tretira kao zaštićen slobodom izražavanja (članak 38. Ustava i članak 10. EKLJP – Europske konvencije o ljudskim pravima), ista logika može se prenijeti i na ocjenu javnog servisa. Ako sadržaj na izvoru, odnosno na koncertu na Hipodromu nije protupravan, teško je tvrditi da njegovo vjerno emitiranje na HRT-u postaje protupravno", ističe se u odgovoru Vijeća za medije – hrvatskog medijskog regulatora.

Stoga je zaključeno da u emitiranom programu "ne može biti govora o kršenju članka 14. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima (poticanje, pogodovanje poticanju i širenju mržnje i zagovaranje antisemitizma i ksenofobije, ideja fašističkih, nacističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima)", ističe se u odgovoru medijskog regulatora Hini.

U Vijeću za medije potvrdili su da su prije i nakon emitiranja snimke koncerta zaprimili pet pritužbi, no naveli su da su pritužbe dobili od građana, a ne od udruga ili institucija.

U medijima je objavljeno da je prijavu protiv HTV-a poslao novinar i kolumnist Drago Pilsel.

"Uzvikivanje ustaškog pozdrava 'Za dom – spremni', koji se nalazi na svakom dokumentu NDH-a, jest veličanje ustaštva i čin obnavljanja ustaškoga duha, tobože kroz pjesmu, tobože kroz slobodu umjetničkog izražavanja, ali to nije ništa od toga. To je protivno svakoj slobodi, naročito slobodi pripadnika manjinskih naroda, ali i svih slobodnomislećih ljudi u Hrvatskoj", napisao je Pilsel, a prenijeli mediji.

O emitiranju snimke Thompsonova koncerta u programu HRT-a dosad su se, između ostalih, oglasili i neki od političara i saborskih zastupnika.

Saborska zastupnica Dalija Orešković u svojoj je objavi na društvenim mrežama kritizirala i državu i Crkvu, navodeći da je Thompsonov koncert prikazan na Tijelovo, koje je i državni blagdan, te da se uz koncertnu ikonografiju i poruke, kako je utvrdila, šalje jasna politička poruka.

"Čiji je onda pozdrav 'Za dom spremni'? Od večeras i državni i vjerski", napisala je Orešković, a prenijeli mediji.

Uoči donošenja odluke Vijeća za medije o okolnostima prikazivanja snimke koncerta Marka Perkovića Thompsona oglasio se HRT.

"Hrvatska radiotelevizija emitirala je otkupljenu snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona u integralnom obliku. HRT svoje programske sadržaje emitira sukladno važećem zakonskom okviru te pravima i obvezama koje proizlaze iz njegove uloge javnog medijskog servisa. Svačije je pravo podnijeti prijavu, a o svim pitanjima iz djelokruga nadležnih regulatornih tijela očituju se i odlučuju ta tijela u okviru svojih zakonskih ovlasti", stoji u odgovoru Hrvatske radiotelevizije Hini.

Pritom su otkrili gledanost snimke Thompsonova koncerta prikazanog 4. lipnja 2026. na HTV 2. "Snimka koncerta ostvarila je gledanost od 5,47 posto AMR (Average Minute Rating) odnosno 193.450 gledatelja uz SHR (Share) od 16,67 posto prema podacima tvrtke AGB Nielsen", poručili su s HRT-a.

Zaključno, iz Programskog vijeća HRT-a, tijela koje, među ostalim, zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora programa tog javnog servisa, najavili su moguću raspravu o emitiranju Thompsonova koncerta na sjednici najavljenoj početkom srpnja.

Povjerenik za korisnike usluga HRT-a Zdravko Kedžo, kojem se gledatelji javnog servisa mogu obratiti i dati komentar, kritiku ili pohvalu, upitan za reakcije na prikazivanje snimke Thompsonova koncerta, kratko je za Hinu odgovorio:

"Za sada mogu istaknuti kako je bilo puno komentara korisnika, više kritika nego pohvala, ali sve skupa to nije rekord jer je ranije bilo programskih sadržaja koji su izazivali veću pozornost", zaključio je Kedžo.