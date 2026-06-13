Bageri iskopali desetke ljudskih fetusa i medicinski otpad, uhićena poznata patologinja

Morbidno otkriće u selu Lutoryż pokraj poljskog grada Rzeszowa zgrozilo je tamošnju javnost. Tijekom građevinskih radova i prekopavanja terena na privatnoj parceli radnici su naišli na stravičan prizor: zakopane ljudske fetuse, njihove dijelove te goleme količine opasnog medicinskog otpada. Zemljište je donedavno pripadalo 57-godišnjoj liječnici patologinji, koja je odmah uhićena.

Slučaj je preuzelo Okružno državno odvjetništvo u Rzeszowu nakon što je 10. lipnja zaprimilo dojavu o pronalasku sumnjivih predmeta. Glasnogovornik tužiteljstva Krzysztof Ciechanowski potvrdio je da su bageri iz zemlje izvukli histološke parafinske blokove i mikroskopska stakla, ali i stravične biološke ostatke.

"Među otkopanim otpadom pronađen je jedan potpuno razvijeni ljudski fetus te drugi ostaci za koje se vjeruje da su fetusi u ranoj fazi razvoja ili njihovi dijelovi. Medicinski vještaci odmah su izišli na teren i potvrdili da je riječ o ljudskim ostacima", izjavio je tužitelj.

Pronađeno oko 30 fetusa?

Iako su prve neslužbene informacije govorile o desetak fetusa, lokalni mediji ubrzo su prenijeli vijest da su istražitelji s terena već osigurali oko 30 setova ljudskih ostataka. Točan broj znat će se tek nakon specijalističkih analiza i detaljne identifikacije materijala. Policija i forenzičari nastavit će s iskapanjima na imanju i tijekom idućeg tjedna.

Istraga se trenutačno vodi zbog dva teška kaznena djela: skrnavljenja leša (za što je zapriječena kazna do dvije godine zatvora) i ilegalnog skladištenja opasnog otpada, za što osumnjičenoj prijeti i do 12 godina zatvora.

Osumnjičenoj pozlilo prije ispitivanja

Sadašnji vlasnici parcele policiji su potvrdili da su zemljište kupili od 57-godišnje patologinje Magdalene H. Ona je locirana i uhićena u gradu Zamošću, nakon čega je trebala biti prepraćena na ispitivanje u državno odvjetništvo.

Prema neslužbenim informacijama koje su procurile u poljske medije, liječnica se branila tvrdnjom da ostaci potječu iz medicinskog materijala koji se koristio za patološka ispitivanja. Pojavile su se i sumnje da je dio materijala iznesen iz jedne bolnice tijekom pandemije koronavirusa.

Međutim, njezino službeno ispitivanje i iznošenje obrane pred tužiteljima moralo je biti odgođeno. Tijekom policijske procedure ženi je naglo pozlilo zbog čega joj je pružena hitna medicinska pomoć te je pod policijskom pratnjom prebačena u bolnicu.