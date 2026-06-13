Golema šteta za povijest: Pogledajte zašto bogataši uništavaju vrhunske vintage satove

Klasičan simbol luksuza i glamura, Omegini satovi Constellation koje reklamiraju i zvijezde poput Georgea Clooneyja ili Nicole Kidman, vrijede manje od zlata koje sadrže, pa se, s obzirom na gotovo rekordne cijene toga plemenitog metala dosegnute u siječnju, vlasnici odluče da ih rastale umjesto da satove prodaju.

Taljenjem zlatnih dijelova sata vrijednost zlata obično premašuje vrijednost samog sata.

Rabljeni modeli tvrtki poput Omege i LVMH-ova TAG Heuera najviše su pogođeni ovim trendom, pokazalo je Reutersovo istraživanje i razgovor s više desetaka trgovaca, stručnjaka iz industrije i investicijskih savjetnika.

Britanski trgovac Jon White iz Gold Tradersa rastopio je u svibnju 18-karatni Constellation iz kasnih sedamdesetih koji je bio u izvrsnom stanju jer je potražnja za investicijskim zlatom porasla.

"Prekrasan sat. Ali u stvarnosti, da ga je klijent dao na dražbu, što bi postigao?", upitao se White, vlasnik aukcijske kuće.

Sadržaj zlata u satu Constellation, jednom od mnogih modela koje proizvodi Omega u vlasništvu Swatcha, vrijedi 6660 eura, što je 35 posto više od procijenjene aukcijske vrijednosti od 4000 do 4500 funti, rekao je White.

Glasnogovornici Swatcha i Rolexa rekli su da neće komentirati ovu priču, a iz LVMH-a, Richemonta, Patek Philippea i Audemars Pigueta nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Cijene zlata u siječnju ove godine porasle su na rekordnih 5600 dolara po unci jer su geopolitička previranja i trgovinski problemi potaknuli ulagače na ulaganje u sigurne plemenite metale.

Zlato sada po unci stoji oko 4200 dolara, što je gotovo dvostruko više od prosjeka iz 2024.

No istodobno se tržišna cijena rabljenih satova nije kretala na isti način.

"To mi je jako žao, jer je očito da kada nešto otopite, zauvijek je nestalo", kaže Adrian Hailwood, stručnjak za povijest urarstva te dodaje da nema službenih podataka koji bi pokazivali koliko luksuznih satova završi na taljenju zbog zlata.

"Kada posjedujete neki vintage sat ili rijetkost koja sa sobom nosi neku priču ili patinu, onda je riječ o velikoj šteti."

S obzirom na to da se očekuje da će zlato ove godine dosegnuti između 5400 i 6300 dolara po unci, pritisak na taljenje satova će se nastaviti, osobito stoga jer trgovci koji ih preprodaju moraju pokriti razne troškove uključujući i troškove jamstva.