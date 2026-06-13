Kako će izgledati posebna ustanova za najopasnije? Jedno bi moglo biti problem, upozorava stručnjak

Do kraja godine još se treba izbrusiti sve detalje jačeg nadzora opasnih ubojica. Novi je Vladin plan potaknut ubojstvom mladog Luke u Drnišu.

Velika novost je osnivanje posebne ustanove za one koji bi puštanjem na slobodu mogli počiniti novo zlo. Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je kako bi to trebalo izgledati.

Iza zidova kaznionice u Lepoglavi su osuđenici na najdulje zatvorske kazne. Ako se za neke od njih procijeni da su opasni na slobodi nakon punog izvršenja kazne, mogli bi završiti u posebnoj ustanovi. O tome će šest mjeseci prije kraja izdržavanja kazne odlučivati tim stručnjaka i predložiti sudu.

"Ono što je ključno što je Europski sud za ljudska prava rekao jest da ta sigurnosna mjera mora biti izrečena u trenutku presude", rekao je Aleksandar Maršavelski, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ustanova za smještaj opasnih osoba - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Kaže - predlagao je to još prije 15 godina. Plan je po uzoru na Njemačku. Kako se ne smije držati u zatvoru onoga tko je svoju kaznu odslužio - nova ustanova neće biti zatvor. Ali, korisnici će biti pod strogim nadzorom. Procjena je da bi u Hrvatskoj takvih osoba bilo desetak. Mjere će vrijediti i za one koji su sad na izdržavanju kazne. A to bi mogao biti problem.

"One se u svakom slučaju ne mogu za presuđene stvari naknadno izricati, za postupke u tijeku možda, a svakako pro futuro to se može naravno", objasnio je Maršavelski.

"Ako ćemo ovom posebnom ustanovom zaštititi društvo ili jedan ljudski život, onda mislim da je i sama eventualna drugačija presuda odluka EU suda za ljudska prava puno manje bitnija", rekao je ranije u Dnevniku Nove TV ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Jači nadzor, ali i doživotni zatvor

Još se čeka odluka o tome tko će ih nadzirati i gdje će biti ta ustanova. Članove Povjerenstva birat će Sabor.

"Bit će važno tko sjedi u tom Povjerenstvu. Mislim da je izrazito bitno da se tu vode isključivo stručnim kriterijima saborski zastupnici i da ljudi koji zaista imaju najveće iskustvo i znanje u tom području budu na tako odgovornom mjestu jer to je zaista jako odgovorna funkcija da vi procjenjujete ima li netko ili nema šanse ponovno počiniti nasilno djelo", poručila je saborska zastupnica iz redova Možemo! Ivana Kekin.

Ustanova za smještaj opasnih osoba - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Trebalo je doći do smrti nekoliko osoba da bi Ministarstvo pravosuđa nešto pokrenulo i da bi se vratilo na rješenje koje je Hrvatski sabor izglasao 2003. godine, a Ustavni sud ukinuo", komentirao je saborski zastupnika iz redova SDP-a Arsen Bauk.

Uz novu ustanovu, uvodi se i jači nadzor onih koji izađu na slobodu, ali i doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta nakon odsluženih 25 godina.

"Smatram preradikalnom mjerom to da netko dobije doživotni zatvor jer je počinio djelo s 18 godina i da se može nadati uvjetnom otpustu tek nakon 25 godina", rekao je Maršavelski.

O tome bi moglo biti još spora u javnoj raspravi koja tek slijedi.