Kina razvija sustave koji bi mogli dovesti u pitanje dominaciju SAD-a: "Moći će gađati iz zaštićenih voda"

Kina razvija nove podmornice čiji bi projektili mogli dosegnuti veći dio SAD-a i to iz voda bližih kineskoj obali.

Rast kineskih podmorničkih sposobnosti predstavlja ozbiljan izazov. To uključuje razvoj nove generacije podmornica s "naprednim tehnologijama koje dovode u pitanje dugogodišnju dominaciju američke mornarice ispod površine mora", rekao je viceadmiral Richard Seif, zapovjednik američkih podmorničkih snaga, piše Wall Street Journal.

Šef obavještajne službe američke mornarice upozorio je da bi kineske podmorničke snage do 2040. godine mogle ozbiljno dovesti u pitanje pomorsku dominaciju SAD-a u regiji.

Kina je već "dramatično povećala domaće proizvodne kapacitete za izgradnju podmornica". Proizvodnja je ubrzana s manje od jedne nuklearne podmornice godišnje na znatno veće brojke, rekao je kontraadmiral Mike Brookes, direktor obavještajnog ureda američke mornarice.

Uz moderniziranu infrastrukturu za gradnju podmornica Kina će vjerojatno razviti brojniju i otporniju flotu podmornica naoružanih balističkim projektilima. Takve podmornice mogu djelovati bliže kineskim obalama, a ipak predstavljati prijetnju teritoriju SAD-a, dodao je.

Jedna od podmornica nove generacije je tip 096. Očekuje se da će nositi balističke projektile koji mogu "gađati velik dio teritorija SAD-a iz zaštićenih voda", dodao je.

To bi bio korak naprijed u odnosu na sadašnje kineske podmornice s balističkim projektilima. One, prema riječima američkog admirala, mogu gađati dijelove SAD-a iz takozvanog prvog otočnog lanca - niza arhipelaga koji povezuje Japan, Tajvan i Filipine.

Brookes je podsjetio i na procjenu Pentagona prema kojoj bi kineska podmornička flota do 2035. mogla narasti na 80 plovila. Otprilike polovica bila bi na nuklearni pogon.

Kina trenutačno ima više od 60 podmornica. Većina je na dizelski pogon, ima manji operativni domet i mora češće izranjati nego nuklearne podmornice.

Posljednjih godina Kina razvija novu podmorničku tehnologiju i proširuje flotu koja se sve više približava sposobnostima SAD-a i njihovih saveznika. To potiče novu utrku u naoružanju na Pacifiku.

Brzi tehnološki napredak čini kineske podmornice tišima i bržima. One mogu nositi naprednije oružje i senzore te dulje ostati pod vodom.

Razvoj snažnijih podmornica dio je šire strategije Pekinga da izgradi mornaricu sposobnu za djelovanje na svjetskim oceanima. To je jedan od ključnih elemenata ambicioznog plana kineskog predsjednika Xi Jinpinga za modernizaciju oružanih snaga.

Cilj je stvoriti modernu vojsku koja može parirati zapadnim vojskama, osobito na moru. Kineske snage ondje se sve češće susreću s američkima dok Peking istodobno potvrđuje svoje teritorijalne zahtjeve nad Tajvanom i dijelovima Južnog kineskog mora.

Kina već ima najveću mornaricu na svijetu po broju plovila. Ipak, analitičari upozoravaju da još nije u potpunosti dostigla sposobnost američke flote za djelovanje na otvorenim oceanima, dijelom zbog američke prednosti u podmorničkom ratovanju, piše Wall Street Journal.

Peking pokušava smanjiti taj jaz dok se SAD suočava s poteškoćama u izgradnji novih podmornica. Washington zato nastoji ojačati vlastitu brodogradnju i graditi nova savezništva kako bi se suprotstavio rastućoj kineskoj moći.

SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i Australija 2021. godine sklopile su sigurnosni sporazum Aukus. Njime bi Australija trebala dobiti nuklearne podmornice, a zapadne podmorničke tehnologije dodatno ojačati. Taj potez dodatno je potaknuo Peking na razvoj još naprednijih podmornica.

Podmornice nove generacije bit će projektirane za djelovanje na otvorenom moru i stalnu prisutnost izvan kineskih obalnih voda, rekao je Brookes.

Prema njegovoj procjeni, do 2040. kineska mornarica mogla bi redovito raspoređivati podmornice i u udaljenijim područjima poput Indijskog oceana, Arktika i Atlantskog oceana.

Kina također ulaže u senzore na morskom dnu, podmorske kabele i bespilotne sustave kako bi poboljšala nadzor nad podmorjem. Ti sustavi mogli bi stvoriti dodatne ranjivosti za SAD i njihove saveznike u slučaju krize ili sukoba.

Dvojica admirala spomenula su i sustav koji neki analitičari nazivaju "Podvodni veliki zid". Riječ je o mreži senzora i autonomnih sustava namijenjenih otkrivanju i praćenju podmornica.

"Napredak u razvoju podmornica, senzora i bespilotnih sustava stvorit će slojevitu obranu koja povećava troškove američkih operacija u zapadnom Pacifiku, a u nekim scenarijima ih može i otežati", rekao je Brookes.