Napadi na Dubai uzdrmali povjerenje investitora: Dio bogatih premješta novac u Aziju

Ubrzo nakon prvih iranskih raketnih i dronovskih napada na Dubai prošlog tjedna dvojica indijskih poduzetnika koji ondje žive pokušala su prebaciti više od 100.000 dolara sa svojih bankovnih računa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na račune u Singapuru kako bi zaštitili svoju imovinu od potencijalnih rizika.

Planovi su im u početku propali zbog tehničkih problema u bankarskom sustavu, rekli su poduzetnici za Reuters, koji su naglasili da ne žele biti imenovani zbog osjetljivosti situacije.

Jedan od njih kasnije je ipak uspio prebaciti novac na svoj bankovni račun u Singapuru koristeći drugu banku sa sjedištem u Emiratima.

Prema riječima financijskih savjetnika i odvjetnika, deseci drugih bogatih azijata također se raspituju ili već poduzimaju korake kako bi dio svoje imovine iz Dubaija premjestili u druga regionalna financijska središta poput Singapura i Hong Konga.

Bogati investitori inače često diverzificiraju svoju imovinu po različitim regijama i klasama ulaganja, no pri odabiru mjesta za čuvanje kapitala važnu ulogu imaju porezni uvjeti, regulatorni okvir, privatnost i operativna sigurnost.

Dubai se posljednjih godina nametnuo kao popularna destinacija za poduzetnike i bogate obitelji iz Azije, osobito iz Kine, zahvaljujući povoljnim poreznim pravilima i poslovnom okruženju. Uz to, snažan razvoj nekretnina i infrastrukture učinio je zemlje Perzijskog zaljeva atraktivnim investicijskim odredištem.

Međutim, nedavni napadi na Dubai i Abu Dabi doveli su u pitanje percepciju Ujedinjenih Arapskih Emirata kao sigurnog financijskog utočišta.

Singapurski odvjetnik specijaliziran za upravljanje privatnim bogatstvom Ryan Lin izjavio je da ga je ovoga tjedna kontaktiralo šest ili sedam od njegovih dvadesetak klijenata koji žive u Dubaiju. Svaki od njih raspolaže prosječnom imovinom od oko 50 milijuna dolara, a troje ih već planira hitan prijenos dijela imovine u Singapur.

"Jedan klijent sada provjerava koliko brzo može sve prebaciti u Singapur", rekao je Lin, piše The Business Standard.

Sličan trend primjećuju i druge financijske institucije. Iris Xu, direktorica globalne tvrtke za korporativne i fondovske usluge Anderson Global, rekla je da je njezina tvrtka ovaj tjedan zaprimila upite od 10 do 20 obiteljskih ureda koji razmatraju povrat dijela imovine iz zemalja Bliskog istoka u Singapur zbog zabrinutosti da bi sukob u regiji mogao potrajati.

Obiteljski uredi su specijalizirane tvrtke koje upravljaju investicijskim portfeljima bogatih pojedinaca i obitelji.

"Dubai je oduvijek bio atraktivan zbog poreznih olakšica, ali sada se čini da porezni benefiti više nisu glavni prioritet za neke investitore", rekla je Xu.

Jedan savjetnik za upravljanje imovinom u Singapuru, koji je također želio ostati anoniman, rekao je da je razgovarao s 13 klijenata sa sjedištem u UAE-u, a više od polovice ozbiljno razmatra premještanje dijela imovine u Singapur.

"Čak i ako sukob završi već sutra, putovanja naprijed-natrag bit će izazovna. Ovo je pitanje povjerenja", rekao je savjetnik.

Grace Tang, izvršna direktorica investicijske tvrtke Phillip Private Equity, kazala je da su njezini klijenti, uglavnom iz Azije, postali oprezniji te da ih između 10 i 20 trenutačno traži savjete o prebacivanju dijela bogatstva u Singapur kako bi zaštitili svoj kapital.

Ipak, ne smatraju svi stručnjaci da će aktualna kriza odmah dovesti do masovnog odljeva kapitala iz UAE-a.

Dhruba Jyoti Sengupta, izvršni direktor tvrtke WRISE Private Middle East sa sjedištem u Dubaiju, rekao je da njegova kompanija zasad ne primjećuje ozbiljne razgovore o povlačenju kapitala.

"Naši klijenti su sofisticirani globalni investitori koji su već međunarodno diverzificirani, ali i dalje snažno vjeruju u dugoročnu priču o rastu UAE-a", rekao je.

Dodao je da se, unatoč geopolitičkim napetostima u regiji, mnogi investitori i dalje osjećaju sigurno.

Guverner središnje banke UAE-a Khaled Mohamed Balama u četvrtak je izjavio da bankarski i financijski sektor zemlje ostaje snažan, stabilan i sposoban nositi se s regionalnim izazovima. Prema njegovim riječima, banke, financijske institucije i osiguravatelji posluju normalno i bez većih poremećaja.

Vodeće singapurske financijske institucije, uključujući Bank of Singapore i DBS Group, poručile su da njihovi klijenti pomno prate situaciju na Bliskom istoku, ali zasad zauzimaju pristup - pričekaj i vidi.

Istodobno, neki investitori nastavljaju s planovima širenja u Emiratima.

Jeremy Lim, suosnivač GrandWay Family Officea, trenutačno radi na otvaranju obiteljskog ureda u Abu Dabiju i kaže da njegovi planovi ostaju nepromijenjeni, sve dok se UAE izravno ne uključi u sukob ili dok ne dođe do značajne eskalacije iz Irana.

"Pravi problem za poslovanje nastao bi tek ako bi se UAE izravno uključio na jednu stranu u sukobu", rekao je Lim.