Prolazak motora između auta u koloni – da ili ne?

Taj se postupak zove „filtriranje“ i odnosi se na tehniku vožnje motora pri kojoj se motorist provlači između vozila u koloni između traka, najčešće kada je promet spor ili potpuno zaustavljen. Digitalna platforma za auto osiguranje Osiguraj.me, vam u svom novom članku donosi detaljno pojašnjenje kada i kako se smije voziti motor na taj način. Prije svega treba pojasniti zašto to motoristi rade.

Osnovni razlog bi bio: zato što mogu. Nitko ne voli stajati u nepreglednoj koloni i neki vozači nervozno mijenjaju trake samo kako bi se pomakli za dužinu jednog osobnog vozila, pa nije ni čudno da motoristi to rade s motorima koji su uži od jednog metra. Osim toga, na taj način se motorist može osigurati da ga u toj koloni netko ne udari, a samim tim motorist smanjuje tu kolonu, jer kada bi se i motoristi tako naslagali jedan iza drugoga, kolona bi bila još veća.

Kako se motoristi provlače kroz kolone

Motoristi koji koriste tzv. filtriranje trebali bi poštovati određena pravila kako ne bi svojom vožnjom napravili više štete nego koristi, što nažalost u praksi nije uvijek slučaj.

Zato bi trebali voziti:

1. Između dvije prometne trake

Najčešće između lijeve i srednje trake na cestama s više traka.

2. Između automobila u jednoj traci

Kada su vozila pomaknuta u stranu pa ostane prostor u sredini.

3. Polako i kontrolirano

Brzina je obično vrlo mala, samo malo brža od kolone (npr. 10–30 km/h).

4. Uz stalno promatranje retrovizora i kotača automobila

Motoristi gledaju hoće li neki auto promijeniti traku ili otvoriti vrata.

Važna pravila sigurnosti vožnje motora kroz kolonu

Iskusni motoristi pri „filtriranju“ paze na nekoliko stvari a prva je brzina koja mora biti iznimno niska. Osim toga, moraju paziti na to jesu li ih svi vozači automobila uočili i da ne udare u retrovizore automobila. Posebno su opasna nagla skretanja i promjene trake, kao i provlačenje kada se promet opet pokrenuo i ubrzao. Nažalost, neki vozači motora ne paze na sve navedeno i ponekad znaju s prevelikom brzinom proći i oduzeti automobilu prednost i naglo skrenuti s lijeve strane vozača u desnu traku, što je izuzetno opasno.

Motor „filtriranje“ nije svugdje dozvoljeno

Do početka 2025.godine u cijeloj Francuskoj je ova tehnika vožnje bila zabranjena, ali je zbog sve većeg zagađenja zraka od ispušnih plinova i prometnih čepova, zakon promijenjen uz stroga pravila koja točno i kako se smije provlačiti motorom kroz kolonu. Neka od najvažnijih pravila su da se motoristi ne smiju gurati agresivno između vozila, pretjecati druge motoriste koji već filtriraju, voziti između traka kada nema gužve, raditi filtriranje kod radova na cesti ili loših uvjeta (snijeg, led), a kazna za kršenje pravila je oko 135 € i oduzimanje 3 boda na vozačkoj.

U Hrvatskoj provlačenje motocikala između automobila u koloni nije izričito dopušteno zakonom, ali nije ni posebno definirano kao zasebna radnja. Zbog toga ga policija najčešće tretira kao prekršaj u prometu, ovisno o situaciji.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozila se moraju kretati unutar svoje prometne trake i pretjecanje mora biti izvedeno na propisan način.

Kada se motociklist provlači između automobila u koloni, policija to može protumačiti kao nepropisno pretjecanje, vožnju izvan prometne trake, neprilagođenu brzinu uvjetima na cesti i ugrožavanje drugih sudionika prometa. Zbog toga motociklist može dobiti novčanu kaznu ako policija procijeni da je vožnja bila opasna ili protivna pravilima.

Ključ sigurnog sudjelovanja u prometu - strpljenje

Vožnja motocikla u prometnim kolonama zahtijeva oprez i od motorista i od vozača automobila. Motoristi se ponekad provlače između vozila jer su manji i pokretljiviji, ali pritom moraju voziti polako i pažljivo jer ih vozači automobila često ne primijete odmah.

S druge strane, i vozači automobila trebaju biti svjesni da se motori mogu pojaviti između traka, posebno u sporom prometu ili na semaforu. Zato je važno prije promjene trake pogledati u retrovizore i mrtvi kut te ostaviti dovoljno prostora kako bi svi sudionici prometa mogli sigurno reagirati. Kada i motoristi i vozači automobila voze obzirno i predvidljivo, promet postaje sigurniji za sve.