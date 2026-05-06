Smrtonosni virus se proširio: Zaražena i osoba koja nije bila na kruzeru

Vlasti na Kanarskim otocima protive se pristajanju kruzera na kojem je izbio hantavirus, a španjolski premijer Pedro Sanchez će tijekom dana održati hitan sastanak s ministrima o mogućem prihvatu broda.

Dosad su umrle tri zaražene osobe, a sumnja se na ukupno devet slučajeva zaraze.

Tri pacijenta evakuirana s kruzera

Šef Svjetske zdravstvene organizacije objavio je da su tri pacijenta zaražena hantavirusom evakuirana s kruzera te su na putu prema Nizozemskoj gdje će im biti pružena medicinska pomoć.

Medicinski tim koji se uputio na kruzer Foto: Afp

Troje preminulih, prvi slučaj zaraze izvan broda

Britanski državljanin teško se razbolio 27. travnja te je prebačen na odjel intenzivne njege u Johannesburgu u Južnoafričkoj Republici. I dalje je kritično, ali stabilno.

Dvoje članova posade, britanski i nizozemski državljanin, imaju akutne respiratorne simptome i još se nalaze na brodu. Svjetska zdravstvena organizacija izvijestila je da još jedna osoba na brodu ima simptome, ali nisu objavljeni dodatni detalji. U srijedu je zabilježeno da je zaražen i državljanin Švicarske koji se krajem travnja iz Južne Amerike vratio u Švicarsku i javio se liječniku nakon što je primijetio simptome.

Francuski državljanin koji nije bio na kruzeru zarazio se hantavirusom nakon leta s jednim od putnika s broda, pišu francuski mediji pozivajući se na izvor iz ministarstva zdravstva. To je prvi slučaj zaraze kod osobe koja nije bila na kruzeru.

Slučaj je otkriven tijekom praćenja kontakata zaraženih osoba, piše Sky News. U tijeku su testiranja koja bi trebala potvrditi radi li se o soju Andes, jedinoj vrsti hantavirusa koja se može prenositi među ljudima.

Evakuacija putnika s kruzera Foto: Afp

Prvi je preminuo 69-godišnji Nizozemac 11. travnja. Njegovo tijelo i supruga iskrcani su na otoku Sveta Helena 24. travnja. Njegovoj supruzi, također 69-godišnjakinji pozlilo je tijekom povratka te je preminula. Na kruzeru je preminuo i državljanin Njemačke 2. svibnja.

"Ne mogu dopustiti da brod uđe..."

Španjolske vlasti ranije su objavile da imaju "moralnu i pravnu obvezu" dopustiti iskrcavanje putnika nakon što je Cape Verde odbio prihvatiti brod. Regionalni čelnik Kanarskih otoka Fernando Clavijo zatražio je hitan sastanak sa španjolskim premijerom Sanchezom kako bi razgovarali o situaciji.

"Ova odluka ne temelji se ni na kakvim tehničkim kriterijima, niti postoji dovoljno informacija koje bi umirile javnost ili zajamčile njihovu sigurnost. Ne mogu dopustiti da brod uđe na Kanarske otoke", rekao je.

Španjolsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da su ih Svjetska zdravstvena organizacija i Europska unija zatražile da prihvate kruzer "u skladu s međunarodnim pravom i humanitarnim načelima".

Kruzer MV Hondius Foto: Afp

"Svjetska zdravstvena organizacija objasnila je da Cape Verde nije u mogućnosti provesti ovu operaciju. Kanarski otoci najbliža su lokacija s potrebnim kapacitetima", dodalo je ministarstvo.

Po dolasku na Kanarske otoke, u luku na Gran Canariji ili Tenerifima, članovi posade i putnici bili bi pregledani, liječeni i vraćeni u svoje matične zemlje u koordinaciji s Europskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti te WHO-om.