Smrtonosni virus hara kruzerom, objava WHO-a izaziva zabrinutost: "Ne možemo isključiti..."

Gotovo 150 ljudi i dalje se nalazi u karanteni na kruzeru MV Hondius, koji se trenutačno nalazi uz obalu zapadne Afrike kod Zelenortske Republike. Naime, na kruzeru je izbila zaraza hantavirusa uslijed koje su tri osobe umrle, nekoliko ih je oboljelo, a sada su se pojavile i nove, zabrinjavajuće sumnje.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je kako je Španjolska pristala da kruzer pristane na Kanarske otoke.

"Španjolske vlasti naznačile su da će ga prihvatiti kako bi proveli potpunu istragu i procijenili rizike za putnike na brodu", izjavila je novinarima u Ženevi Maria Van Kerkhove, vršiteljica dužnosti ravnateljice Odjela za prevenciju i pripremu za epidemije i pandemije pri WHO-u.

Zabrinjava mogućnost da je na brodu ipak došlo do prijenosa virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu.

"Znamo da su neki od zaraženih imali vrlo bliski međusobni kontakt i sigurno se ne može isključiti prijenos s čovjeka na čovjeka", rekla je dr. Maria Van Kerhove, piše CNN.

Španjolsko ministarstvo zdravstva objavilo je, međutim, da neće donijeti nikakvu odluku o pristajanju kruzera pogođenog mogućom epidemijom hantavirusa dok se ne analiziraju epidemiološki podaci.

"Ovisno o epidemiološkim podacima prikupljenima na brodu tijekom prolaska kroz Zelenortske Otoke, donijet će se odluka o najprikladnijoj luci pristajanja. Do tada Ministarstvo zdravstva neće donijeti nikakvu odluku, kako smo obavijestili Svjetsku zdravstvenu organizaciju", napisalo je ministarstvo na X-u nedugo nakon što je WHO naznačio da je Španjolska pristala primiti kruzer na Kanarskim otocima.

Identificirano sedam slučajeva zaraze, troje umrlo

Kruzer, kojim upravlja turistička tvrtka Oceanwide Expeditions, napustio je Ushuaiju u Argentini prošli mjesec, a na putovanju preko Atlantskog oceana brod se zaustavljao na nekima od najudaljenijih otoka na svijetu. No tijekom putovanja nekoliko se putnika razboljelo.

Do sada je identificirano sedam slučajeva hantavirusa, rijetke bolesti koju obično uzrokuje kontakt s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca. Dva su slučaja zaraze potvrđena, a kod pet osoba sumnja se na zarazu, priopćio je WHO u ponedjeljak.

Tri osobe - nizozemski par i njemački državljanin - umrle su, dok je jedan britanski državljanin i dalje na intenzivnoj njezi u Južnoj Africi, no njegovo se stanje poboljšava.

Dvije druge osobe koje pate od simptoma hantavirusa su na brodu, no njihova je evakuacija u pripremi.

"Rizik od širenja zaraze je nizak. Ovo nije virus koji se širi poput gripe ili COVID-a. Sasvim je drugačiji", rekla je dr. Maria Van Kerhove.

Epidemiologinja Iva Pem Novosel pojasnila je za Dnevnik Nove TV da virus hemoragijske groznice s pulmonarnim sindromom ima izuzetno visok mortalitet i do 50 posto.

"Glodavci izlučuju virus urinom, fecesom, slinom, i onda se on aerosolizira, dospijeva u zrak. Ako dođemo u kontakt s aerosolom pomiješanim s uzročnikom, ako ga udahnemo, možemo se zaraziti. Ili ako dotičemo površine gdje su ti glodavci boravili ili njihove izlučevine, također se možemo zaraziti", rekla je Pem Novosel.