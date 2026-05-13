Izvješća otkrila stanje zaliha projektila: "Iran je obnovio položaje, pripremaju se za novi rat"

Iran se vjerojatno priprema za obnovu sukoba sa SAD-om i Izraelom, procijenio je washingtonski think tank ISW, pozivajući se na vojne vježbe i premještanje vojne opreme nakon što su se pojavila izvješća da Teheran još uvijek raspolaže značajnim zalihama projektila.

Institut sa sjedištem u Washingtonu, koji svakodnevno objavljuje analize rata, naveo je kako iranski režim pripreme za mogući nastavak sukoba očito smatra neodvojivima od priprema za gušenje unutarnjih nemira.

Postrojba Mohammad Rasoul Ollah Iranske revolucionarne garde (IRGC) u pokrajini Teheran, jedna od glavnih unutarnjih sigurnosnih formacija režima i glavno zapovjedništvo IRGC-a zaduženo za sigurnost glavnog grada, u utorak je provela vojnu vježbu.

IRGC je potvrdio da su proveli vježbe "kako bi se suprotstavili svakom kretanju neprijatelja", prenijeli su u utorak državni mediji. Uz to je iranska vojska trebala u utorak provesti vježbe u luci Mahshahr, otprilike 100 kilometara od otoka Bubiyan, piše Euronews.

ISW smatra da bi mornarica IRGC-a te vježbe mogla koristiti za pripremu novih operacija u slučaju propasti primirja ili za razmještanje plovila prije nastavka napada. Institut je također procijenio da Teheran pokušava zaštititi vojnu imovinu premještanjem opreme u zemlje za koje procjenjuje da ih SAD neće napasti.

IRGC učvršćuje moć, većina oružja preživjela napade

U spomenutim izvješćima iz Irana stoji da su zalihe projektila uglavnom preživjele američko-izraelsku zračnu kampanju započetu 28. veljače te da trenutno iznose oko 70 posto prijeratnih količina.

Teheran je navodno također ponovno uspostavio operativni pristup za 30 od ukupno 33 raketna položaja uz Hormuški tjesnac, prema procjenama američke vojske koje je u ponedjeljak objavio New York Times. IRGC navodno učvršćuje i utjecaj na unutarnju strukturu moći Irana.

Iran je jasno dao do znanja da neće pregovarati bez jamstava protiv budućih vojnih napada, uključujući priznanje njegova suvereniteta nad Hormuškim tjesnacem. Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da je primirje "na aparatima, s jedan posto šanse za opstanak".

ISW navodi da je dugogodišnje inzistiranje Teherana na međunarodnom priznanju suvereniteta nad tjesnacem njegov najvažniji alat odvraćanja. Takav ishod bi tvrde imao ozbiljne posljedice za svjetsku trgovinu, posebno za zaljevske države ovisne o pomorskim rutama.

Rastru troškovi rata

Glavni iranski pregovarač izjavio je u utorak da Washington mora prihvatiti najnoviji mirovni plan Teherana ili se suočiti s neuspjehom, nakon što je Trump upozorio da je primirje u ratu na Bliskom istoku na rubu propasti.

"Nema druge alternative nego prihvatiti prava iranskog naroda kako je navedeno u prijedlogu od 14 točaka. Svaki drugi pristup bit će potpuno neuvjerljiv, ništa osim jednog neuspjeha za drugim" rekao je Mohammad Bagher Ghalibaf u objavi na X-u. "Što duže odugovlače, to će više američki porezni obveznici platiti za to."

Pentagon je u utorak objavio da su se troškovi rata popeli na gotovo 29 milijardi dolara (24,7 milijardi eura) - što je oko 4 milijarde dolara više od procjene otprije dva tjedna.