Trump na rubu živaca, povratak ratu je sve izgledniji: "Primirje je na aparatima"

Američki predsjednik Donald Trump sve je bjesniji zbog načina na koji Iranci vode pregovore o okončanju rata i sada ozbiljnije nego ikada u posljednjih nekoliko tjedana razmatra opciju povratka velikim vojnim operacijama.

Potpuno mu je prekipjelo jer je Hormuški tjesnac i dalje zatvoren, a uvjeren je i da podijeljenost unutar iranskog vodstva sprječava bilo kakve konkretne ustupke u nuklearnim pregovorima, tvrde izvori upoznati s raspravama u Bijeloj kući.

Posljednji odgovor koji je stigao iz Teherana, a koji je Trump javno pokopao nazvavši ga potpuno neprihvatljivim i glupim, nagnao je brojne američke dužnosnike da se zapitaju želi li Iran uopće ozbiljno pregovarati, piše CNN.

Trump je u ponedjeljak izjavio da je dogovor nevjerojatno slab i dodao da je riječ o "najslabijem prijedlogu nakon što smo pročitali smeće koje su nam poslali".

Kazao je i da nije pročitao ni cijeli iranski odgovor: "Zašto bih gubio vrijeme na čitanje toga? Rekao bih da je ovo jedan od najslabijih prijedloga dosad. Primirje je na aparatima... rekao bih da je doslovno na masivnim aparatima za održavanje života."

Raskol u administraciji

Unutar same administracije stvorili su se tabori koji nude oprečne putove za nastavak krize. Dio dužnosnika, među kojima su i oni iz Pentagona, zagovara agresivniji pristup kojim bi se Irance silom natjeralo za pregovarački stol.

Prema njihovim planovima, to bi uključivalo ciljane zračne udare s ciljem da se dodatno oslabi položaj Teherana. S druge strane, dio suradnika i dalje pritišće predsjednika da diplomaciji pruži poštenu priliku prije nego što naredi napad.

Mnogi u Trumpovu bliskom krugu traže da pakistanski posrednici budu daleko izravniji u komunikaciji s Irancima. Dio Trumpovih ljudi već dugo sumnja prenose li Pakistanci iranskom vrhu predsjednikovo ogorčenje onako oštro kako on to radi u javnosti. Dva izvora tvrde kako dio administracije vjeruje da Pakistan Amerikancima servira uljepšanu verziju iranskih stavova koja ne odražava stvarno stanje stvari na terenu.

Posljednja prilika

Regionalne sile i Pakistan uložili su golem trud kako bi Irancima dali do znanja da je Trump na rubu živaca i da im je ovo zadnja prilika za bilo kakav diplomatski dogovor. No, čini se da Teheran nikoga ne sluša niti ikoga shvaća ozbiljno, izjavio je u ponedjeljak jedan regionalni dužnosnik.

Izvor dodaje i da SAD i Iran imaju potpuno različite pragove tolerancije i rokove – Teheran pod ekonomskim pritiskom živi desetljećima i očito ne planira tek tako ustuknuti.

Trump se u ponedjeljak u Bijeloj kući ponovno sastao sa svojim timom za nacionalnu sigurnost kako bi pretresli sve opcije koje mu stoje na raspolaganju. Izvori bliski razgovorima kažu kako je malo vjerojatno da će se konačna odluka o daljnjim koracima donijeti prije današnjeg puta za Kinu.