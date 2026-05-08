Eskalirale napetosti na Bliskom istoku! SAD i Iran međusobno se optužuju: "Vidjet ćete jedan veliki sjaj"

Globalna percepcija SAD-a pogoršala se drugu godinu zaredom i sada je lošija i od mišljenja o Rusiji, pokazala je godišnja studija o demokraciji objavljena u petak, dok politika američkog predsjednika Donalda Trumpa i dalje ozbiljno opterećuje NATO savez.

Pakistan traži pomoć za povrat mornara sa zaplijenjenih brodova

Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar izjavio je da je s iranskim i singapurskim kolegom razgovarao o repatrijaciji članova posade s brodova koje su zaplijenile američke vlasti.

Dar je od singapurskog ministra vanjskih poslova Viviana Balakrishnana zatražio pomoć u organizaciji povratka 11 pakistanskih i 20 iranskih pomoraca s brodova koje su zaplijenile američke vlasti i koji se trenutno nalaze u blizini singapurskih voda.

Pakistanski ministar razgovarao je i s iranskim šefom diplomacije Abasom Arakčijem te poručio da je Islamabad "spreman pomoći u sigurnom povratku iranskih državljana u Iran preko Pakistana".