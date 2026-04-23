VIDEO IDF objavio snimke "Hezbolahovih tunela": Evo što su pronašli

Izraelska vojska tvrdi da je otkrila podzemni zapovjedni centar Hezbolaha, 25 metara ispod trgovine odjećom u gradu Khiamu na jugu Libanona. Na društvenim su mrežama objavili i snimke.

U tunelu su, prema navodima vojske, pronađeni oružje, spremnici goriva i više prostorija koje je "Hezbolah koristio za upravljanje borbenim djelovanjima".

The IDF says it uncovered an underground Hezbollah command center, 25 meters below a clothing store in the southern Lebanon town of Khiam.



Inside the tunnel, the military says troops found weapons and several rooms that were used by Hezbollah "for managing the fighting." pic.twitter.com/NtcOp8pAPN — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 23, 2026

IDF je još jednom ponovio da Hezbolah namjerno postavlja svoju infrastrukturu u civilna naselja, čime ih dovodi u opasnost, te da se radi o namjernom iskorištavanju civilnih područja za vojne ciljeve. Dodaju da će vojska nastaviti djelovati "kako bi zaštitila svoje građane i uklonila prijetnje".

U izraelskim je napadima od 2. ožujka u Libanonu poginulo više od 2400 ljudi, a ranjeno više od 7500. Više od milijun osoba je raseljeno.

Danas u Washingtonu kreće druga runda pregovora između Izraela i Libanona, gdje Libanon namjerava zatražiti jednomjesečno produljenje prekida vatre koje istječe u nedjelju.

Unatoč prekidu vatre, napadi u južnom dijelu Libanona su se nastavili, odnoseći nove živote. U jučerašnjima napadima ubijena je i libanonska novinarka Amal Khalil - Odbor za zaštitu novinara izrazio je "ogorčenje", a libanonski je predsjednik optužio Izrael za "namjerno i dosljedno ciljanje novinara" te za zločine protiv čovječnosti.

