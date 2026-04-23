VIDEO IDF objavio snimke "Hezbolahovih tunela": Evo što su pronašli

IDF je još jednom ponovio da Hezbolah namjerno postavlja svoju infrastrukturu u civilna naselja, čime ih dovodi u opasnost, te da se radi o namjernom iskorištavanju civilnih područja za vojne ciljeve. Dodaju da će vojska nastaviti djelovati "kako bi zaštitila svoje građane i uklonila prijetnje".
Danas u Washingtonu kreće druga runda pregovora između Izraela i Libanona, gdje Libanon namjerava zatražiti jednomjesečno produljenje prekida vatre koje istječe u nedjelju.
Unatoč prekidu vatre, napadi u južnom dijelu Libanona su se nastavili, odnoseći nove živote. U jučerašnjima napadima ubijena je i libanonska novinarka Amal Khalil - Odbor za zaštitu novinara izrazio je "ogorčenje", a libanonski je predsjednik optužio Izrael za "namjerno i dosljedno ciljanje novinara" te za zločine protiv čovječnosti.