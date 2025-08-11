Izrael ubio petoricu novinara Al Jazeere: Pogledajte što je jedan od njih objavio netom prije smrti

Izrael je u zračnom napadu u blizini bolnice Al Šifa u Gazi ubio petoricu novinara Al Jazeere, objavio je taj medij u ponedjeljak.

Dopisnici Anas al-Šarif i Mohamed Kreikeh te kamermani Ibrahim Zaher, Mohamed Nufal i Moamen Aliva u trenutku napada nalazili su se u šatoru za novinare na glavnom ulazu bolnice, prenosi Al Jazeera.

"Ciljano ubojstvo" u nedjelju još je jedan "očigledan i unaprijed smišljen napad na medijske slobode", navodi Al Jazeera.

Four Al Jazeera staff, including reporter Anas Al Sharif, were killed in an Israeli attack on a tent for journalists outside the main gate of Gaza's al-Shifa hospital https://t.co/MMKatjgeAa pic.twitter.com/OBgVFrn0ax — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 10, 2025

Izraelska vojska je nedugo nakon napada potvrdila da je gađala Anasa al-Šarifa. U objavi na platformi Telegram napisala je da je on bio "vođa terorističke ćelije Hamasa". Nisu spomenuti drugi novinari ubijeni u tom napadu koji je ukupno odnio sedam života.

Direktor Al Jazeere Mohamed Moawad rekao je za BBC da je al-Šarif bio akreditiran novinar koji je bio njihov "jedini glas" koji je svijetu prenosio što se događa u pojasu Gaze.

Reporteri bez granica (RSF) u petak su upozorili da je Izrael od početka ofenzive na palestinsku enklavu ubio više od 200 novinara, od kojih 46 ciljano zbog novinarskih aktivnosti.

New York Times u ponedjeljak piše da je Izrael još u listopadu 2024. optužio al-Šarifa da radi za Hamas, objavivši kao navodne dokaze listu članstva, telefonski imenik i platne liste. Al Jazeera i al-Šarif su odbacili te optužbe i dokumente kao "izmišljene".

Odbor za zaštitu novinara, nevladina organizacija sa sjedištem u SAD-u, prošli je mjesec upozorio da je "duboko zabrinut" za al-Šarifovu sigurnost. Odbor je optužio Izrael da vodi "kampanju blaćenja" al-Šarifa koja bi mogla biti "uvod u njegovo ubojstvo".

Ta medijska organizacija, na čijem je čelu bivša novinarka Reutersa Jodie Ginsberg, smatra da je Izrael "pojačao" tu kampanju nakon što su svijet obišle snimke al-Šarifa kako plače pred kamerama tijekom izvještavanja o gladi u Gazi.

"Izraelski obrazac označavanja novinara kao militantnih bez pružanja vjerodostojnih dokaza postavlja ozbiljna pitanja o njegovoj namjeri i poštovanju slobode tiska", rekla je Sara Qudah, direktorica CPJ-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku.

Al Šarif, čiji X račun pokazuje više od 500.000 pratitelja, objavio je na platformi nekoliko minuta prije svoje smrti da Izrael intenzivno bombardira grad Gazu više od dva sata.

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025