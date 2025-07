"Ovo je drugačije od svega što smo vidjeli u ovom stoljeću!" UN-ovo izvješće je alarmantno, ali službenog proglašanja gladi i dalje nema - zašto?

"Najgori scenarij gladi trenutno se odvija u Gazi", rekli su u utorak stručnjaci za sigurnost hrane koje podržavaju UN, pozivajući na djelovanje usred neprekidnog sukoba, masovnog raseljavanja i gotovo potpunog kolapsa osnovnih usluga u ratom razorenoj enklavi.

Prema platformi Integrirane klasifikacije faza sigurnosti hrane (IPC), dva od tri praga gladi za potrošnju hrane su prekoračena u većem dijelu Gaze, a akutne razine pothranjenosti u gradu Gazi potvrđuju ponovljena upozorenja humanitarnih agencija.

"Sve više dokaza pokazuje da raširena glad, pothranjenost i bolesti uzrokuju porast broja smrtnih slučajeva povezanih s glađu“, navodi se u procjeni IPC-a.

"Očito se radi o katastrofi koja se odvija pred našim očima, pred našim televizijskim ekranima", rekao je Ross Smith, direktor za hitne slučajeve Svjetskog programa za hranu UN-a (WFP).

Čekanje hrane u Gazi Foto: Afp

"Ovo nije upozorenje, ovo je poziv na djelovanje. Ovo je drugačije od svega što smo vidjeli u ovom stoljeću", rekao je novinarima u Ženevi.

Kontekst upozorenja je oštar - jedna od tri osobe sada je bez hrane danima, rekao je IPC. Bolnice su također preopterećene i od travnja su liječile više od 20.000 djece od akutne pothranjenosti. Najmanje 16 djece mlađe od pet godina umrlo je od uzroka povezanih s glađu od sredine srpnja.

Upozorenje slijedi nakon analize IPC-a iz svibnja 2025. koja je predviđala katastrofalne razine nesigurnosti opskrbe hranom za cijelo stanovništvo do rujna. Prema stručnjacima platforme, očekuje se da će najmanje pola milijuna ljudi biti u 5. fazi IPC-a – katastrofi – koju obilježavaju glad, siromaštvo i smrt.

Gaza, glad Foto: Afp

Krizu je potaknuo gotovo dvogodišnji sukob izazvan terorističkim napadima Hamasa u Izraelu u listopadu 2023., u kojima je poginulo oko 1250 ljudi, a oko 450 je uzeto za taoce. U teškim borbama ubijeno je više od 59.500 ljudi, prema zdravstvenim vlastima enklave, a uništeno je 70 posto infrastrukture Gaze. Ponavljajući dugogodišnju zabrinutost humanitarnih organizacija za neborce, procjena IPC-a potvrdila je da je raseljavanje rašireno, a sigurna područja smanjena su na manje od 12 posto ukupnog teritorija.

Gaza ima populaciju od oko 2,1 milijuna ljudi, a 90 posto ih je raseljeno, mnogi od njih višestruko. Od završetka primirja 18. ožujka zabilježeno je više od 762.500 raseljavanja.

U međuvremenu, pristup humanitarne pomoći i dalje je ozbiljno ograničen, a konvoji pomoći često su ometani ili pljačkani. U nedjelju je Izrael najavio da će započeti dnevne humanitarne pauze u Gazi. Navodno je u nedjelju ušlo više od 100 kamiona pomoći, ali UN i dalje podržava potrebu da se Gaza preplavi hranom, gorivom i lijekovima.

"U skladu s međunarodnim pozivima za prekid rata, platforma IPC-a također poziva na bezuvjetno i trenutno primirje, nesmetan humanitarni pristup i obnovu osnovnih usluga. Izvješće upozorava da su bez hitne intervencije neizbježne masovne smrti", poručili su.

Stručnjaci za sigurnost hrane također su apelirali na zaštitu civila, humanitarnog osoblja i kritične infrastrukture, uključujući zdravstvo, vodu, kanalizaciju, ceste i telekomunikacijske mreže.

UN službeno nije proglasio glad u Gazi, iako su UN‑ove agencije i stručnjaci potvrdili da je kriza već dosegnula ili premašila kritične razine. Taj mehanizam još nije službeno klasificirao situaciju u Gazi kao glad jer se ona može proglasiti samo nakon analize. IPC je najavio da će je provesti bez odgode.

Proceduralna i politička pitanja, te nedostatak potpune podatkovne pokrivenosti, odgađaju službeno proglašenje.

IPC je glad dosad klasificirao četiri puta – 2011. u Somaliji, 2017. i 2020. u Južnom Sudanu, te 2024. u Sudanu.

David Miliband, predsjednik i izvršni direktor Međunarodnog odbora za spašavanje (IRC), komentirao je cijelu situaciju:

"Slike, svjedočanstva i statistike iz Gaze ne ostavljaju mjesta sumnji. Umjesto toga, oni prikazuju jasnu sliku humanitarnog pakla. Daleko od prirodne katastrofe, ono čemu svjedočimo je katastrofa koju je izazvao čovjek, a koja se odvija u stvarnom vremenu. Više smo puta upozoravali da bi blokada opskrbe uzrokovala katastrofu opasnu po život u ogromnim razmjerima, uz stalne smrti i razaranja uzrokovane ratom. To se sada dogodilo. Za to nema opravdanja. Djeca u Gazi nisu samo gladna; ona umiru od gladi. Osoblje IRC-a i naši palestinski partneri su iscrpljeni, dostavljajući hranu, zdravstvenu skrb, vodu i sanitaciju - a sve to dok se suočavaju s istom glađu i neumoljivim prijetnjama svojim životima i životima svojih obitelji. Oni nisu samo svjedoci ove krize; oni je žive".

"IRC ima nekoliko tona zaliha potrebnih za spašavanje života spremnih za ulazak u Gazu - dovoljno za liječenje tisuća ljudi i podršku zdravstvenom sustavu koji se urušava. Oni stoje besposleni dok bolnice diljem Gaze propadaju, a djeca umiru od gladi. Formalne deklaracije o gladi uvijek zaostaju za stvarnošću. Do trenutka kada je 2011. godine u Somaliji proglašena glad, 250.000 ljudi - polovica njih djeca mlađa od 5 godina - već je umrlo od gladi. Do trenutka kada se proglasi glad, već će biti prekasno. Za previše ljudi, već jest", jasno je poručio.

Naglasio je kako je rješenje tragično jednostavno.

"Potrebno nam je otvaranje kopnenih prijelaza i nesmetan pristup humanitarnoj pomoći kako bismo došli do ljudi u potrebi, što je najhitnije pitanje. Gazu treba preplaviti pomoći, a ne posuti simbolikom. Zračni desanti su skupi, neučinkoviti i mogu biti opasni - a kada postoje jasne alternative, to jednostavno nije odgovor. Nikad nije pogrešno hraniti i liječiti ljude u potrebi. Humanitarna kriza u Gazi nije jedina hitna situacija na svijetu, ali njezino rješavanje je jednostavno, tako da nema izgovora. Hranjenje ljudi ne potiče terorizam; održava ljude na životu. Neuspjeh u njihovoj prehrani je prava opasnost. U nadolazećim danima, tisuće djece u Gazi bit će spašeno - ili će im biti dopušteno da umru. To je izbor pred nama. Činjenica da se o tome uopće raspravlja pokazuje koliko je međunarodni sustav pao. U ovom argumentu nema dvije strane", jasna je poruka upućena svijetu.