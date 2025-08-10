Netanyahu se obratio javnosti i najavio rat do uništenja: "Nemamo drugog izbora"

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao je konferenciju za medije te poručio da stanovnici Gaze mole Izrael da ih oslobodi od Hamasa.

"Naš cilj nije okupirati Gazu, već osloboditi Gazu. Rat može završiti sutra ako Hamas položi oružje i pusti sve preostale taoce. Gaza će biti demilitarizirana, nakon čega će uslijediti uspostava neizraelske civilne uprave", poručio je. Naglasio je da Hamas odbija položiti oružje pa Izrael nema drugog izbora nego dovršiti posao.

"S obzirom na Hamasovo odbijanje da položi oružje, Izrael nema drugog izbora nego dovršiti posao", rekao je. Izraelski premijer tvrdi da u Gazi postoje dva preostala uporišta koja namjerava uništiti.

Netanyahu je koristio kartu ispod kako bi ilustrirao gdje se, prema njegovim riječima, nalaze - središnji kampovi i grad Gaza.

"Imamo oko 70 do 75 posto Gaze pod izraelskom kontrolom, vojnom kontrolom", kazao je Netanyahu.

"Prošlog četvrtka, izraelski kabinet, izraelski sigurnosni kabinet, naredio je IDF-u da demontira dva preostala uporišta Hamasa u gradu Gazi i središnjim kampovima, rekao je, piše Sky News.

Naglasio je da je ovo - najbolji način za okončanje rata.

Benjamin Netanyahu kaže da je Izrael odobrio dva milijuna tona pomoći.Većina humanitarnih organizacija tvrdi da je količina pomoći koja se dopušta u Gazu daleko manja od potrebne.

"Da smo imali politiku izgladnjivanja, nitko u Gazi ne bi preživio nakon dvije godine rata", rekao je. Netanyahu tvrdi da postoji "globalna kampanja laži" protiv Izraela. Tvrdi da Hamas pljačka kamione s pomoći i da nepreuzeta hrana trune na granici, okrivljujući UN što je ne distribuira.

Kritizirao je međunarodne medije zbog izvještavanja o gladi u Gazi, navodeći tri primjera onoga što naziva lažnim fotografijama izgladnjele djece.

"Trenutno razmatram mogućnost vladine tužbe protiv New York Timesa jer je ovo skandalozno", rekao je.

Netanyahua su pitali o mogućnosti puštanja stranih medija u Gazu.

Kaže da će biti pušteno više stranih novinara.

"Odlučili smo, a ja sam naredio i uputio vojsku da dovede strane novinare, više stranih novinara, puno. Postoji problem osiguranja sigurnosti, ali mislim da se to može učiniti", kaže Netanyahu. Ali čini se da sugerira da bi vojska pratila novinare.

Tvrdi da je odluka donesena prije nekoliko dana, ali da se čini da ne zna je li provedena.

Na pitanje nastavlja li Izrael s uvjerenjem da može spasiti preostale žive taoce, rekao je da mu je cilj to učiniti.

"Ako ništa ne poduzmemo, nećemo ih izvući", kaže Netanyahu.

"Razgovaramo o tome kako izvući preostale taoce žive dok se približavamo Hamasu", poručio je, dodajući: "Mislim da postoje razni načini, kreativni načini, kako se to može učiniti".

Netanyahua se zatim pitalo o specifičnostima "neizraelske civilne uprave" o kojoj je ranije govorio. Rekao je da postoji nekoliko kandidata koji bi mogli pomoći u tome.

Međutim, izraelski premijer odbio je imenovati bilo koga od njih.

"Postoje kandidati koje ne želim, ne želim pokvariti šanse za uspjeh ovdje jer mislim da su stvarni - ali stvarni su pod uvjetom da završimo posao", rekao je.