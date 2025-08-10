Objavljen novi plan za zaštitu žena od nasilja: Ovo su detalji

Vlada je objavila svoj novi akcijski plan za zaštitu žena od nasilja.

Planiraju poraditi na dodjeli državnih stanova za zlostavljane žene, ali i upućuju lokalne čelnike da donose rodni proračun.

Uz savjetodavnu pomoć 24 sata na dan, prioritet je pomoći pri zapošljavanju, ali i da imaju gdje živjeti nakon izlaska iz sigurne kuće - dvije godine bez naknade ili će dobiti državni stan u najam trajno.

Cilj je i do kraja iduće godine smanjiti stopu femicida.

Lani je rastao broj kaznenih djela, a prema MUP-u u prvih šest mjeseci ove godine od 18 ubojstava, deset je ubijenih žena od strane bliskih osoba, 7 njih ubili su intimni partneri.

Država u svoj akcijski plan za zaštitu žena planira uložiti oko 12 i pol milijuna eura.

