Objavljen novi plan za zaštitu žena od nasilja: Ovo su detalji

Planiraju poraditi na dodjeli državnih stanova za zlostavljane žene, ali i upućuju lokalne čelnike da donose rodni proračun.
Uz savjetodavnu pomoć 24 sata na dan, prioritet je pomoći pri zapošljavanju, ali i da imaju gdje živjeti nakon izlaska iz sigurne kuće - dvije godine bez naknade ili će dobiti državni stan u najam trajno.
Cilj je i do kraja iduće godine smanjiti stopu femicida.
Lani je rastao broj kaznenih djela, a prema MUP-u u prvih šest mjeseci ove godine od 18 ubojstava, deset je ubijenih žena od strane bliskih osoba, 7 njih ubili su intimni partneri.
Država u svoj akcijski plan za zaštitu žena planira uložiti oko 12 i pol milijuna eura.
