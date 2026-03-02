Što je s Hrvatima koji su zapeli na Bliskom istoku? Stručnjak: "Evakuacija je moguća jedino..."

Inače najprometnija zračna luka na svijetu danas je tiha i pusta.

Iz Dubaija se za Dnevnik Nove TV javila Matea Pavić koja je zbog posla tamo već četiri mjeseca. O povratku u domovinu još nema informacija.

"Trenutno informacije dobivamo preko grupa, Hrvati u Emiratima i u kontaktu smo sa samim konzulatom. Trenutačno kažu da nema govora o nekoj mogućoj evakuaciji. Ovdje se vrlo ozbiljno shvaća širenje lažnih informacija tako da se oslanjamo isključivo na službene i provjerene izvore", poručila je.

Na Bliskom istoku ima još Hrvata, prema informacijama Ministarstva vanjskih poslova. Oko 2000 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Kataru oko 500, Saudijskoj Arabiji oko 170, oko 100 u Kuvajtu, Omanu i Izraelu te oko 40 u Bahreinu.

Kad se dodaju turisti, broj je i veći. Ministar kaže, u stalnom je kontaktu s veleposlanstvima i ministrima vanjskih poslova tih država.

"Apeliramo na mjere opreza, pojačani nadzor i sigurnost, a onda u drugoj fazi razmatramo sve one aspekte mogućnosti njihovog dolaska, prebacivanja u sigurnije destinacije ili eventualno nekim drugim letovima u Hrvatsku", poručio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Većina zemalja zračni prostor počela je zatvarati u subotu. Cijela regija sad je u zoni posebne regulacije prometa. Što je onda s onima koji su zapeli na tom području objasnio je Tonči Peović, stručnjak za zračni promet i bivši direktor zagrebačke zračne luke.

"U takvom režimu civilni zračni promet uglavnom ne funkcionira jer se to smatra zonom ratnih operacija i takve letove ne pokriva nijedno osiguranje. Prvo je sigurnost putnika, a drugo pilota koji bi letjeli u tu zonu. Svaka evakuacija iz zone zabrane letenja je moguća jedino vojnim zrakoplovima jer vojni zrakoplovi ne potpadaju pod međunarodne konvencije. Međutim ukoliko vojni zrakoplov leti u to područje on se može smatrat legitimnim ciljem one strane koja napada tako da je i to opasno", poručio je Peović.

"Određeni su već ljudi iz Iraka prema turskoj granici evakuirani, slična će se dogodit stvar i prema Saudijskoj Arabiji i Kataru i nakon toga se šalje civilni let kojeg plaća država da pokupi te ljude organizirano na jednom mjestu jer ne može se jednog po jednog čovjeka zračnim putem izvlačiti", dodao je Peović.

Prema posljednjim informacijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova večeras je počeo letjeti manji broj letova iz Dubaija i Abu Dabija. Putnicima preporučuju da ne kreću prema zračnim lukama dok ne dobiju obavijest svojih kompanija.

Ministar građane poziva da prate službene upute i upozorenja.