Operacije "Epski bijes", "Ričući lav", "Iskreno obećanje": Vikend koji je izbrisao vrhovnu vlast Irana i zapalio Bliski istok

Za sve koji su možda prespavali ovaj vikend ili su ga proveli isključeni s interneta i društvenih mreža - započeo je još jedan rat na Bliskom istoku s potencijalom da njegove posljedice osjeti čitav svijet i to puno gore nego napad Rusije na Ukrajinu.

Od kirurški preciznih udara na Teheran do masovne odmazde koja je pogodila Dubai, Tel Aviv i američke baze, donosimo vam kratku kronologiju sukoba koji neki analitičari već nazivaju "Trećim svjetskim ratom u malom".

SUBOTA: Dan kada je "pala glava" režima

Sve je počelo u subotu rano ujutro, 28. veljače 2026., kada su SAD i Izrael pokrenuli operacije "Epski bijes" i "Ričući lav".

Kirurški rez: Više od 200 izraelskih zrakoplova (F-35, F-15 i F-16) i američki nevidljivi bombarderi B-2 pogodili su 500 meta u 24 od 31 iranske provincije. Po prvi put u povijesti korišteni su misteriozni crni "Black Tomahawk" projektili.

Dekapitacija: Glavna meta bio je vrhovni vođa Ali Khamenei. Izrael je potvrdio da je pogođen njegov kompleks u Teheranu. Uz njega, ubijen je i njegov sin i potencijalni nasljednik Mojtaba Hamenei, bivši predsjednik Ahmadinedžad, te cijeli vojni vrh (ministar obrane Nasirzadeh i šef IRGC-a Pakpour).

Reakcija naroda: Dok su režimske pristaše tugovale, na ulicama Teherana i Isfahana zabilježene su šokantne snimke slavlja i rušenja spomenika Hameneiju i Homeiniju.

ODMAZDA: "Iskreno obećanje 4" i požari u zaljevu

Iran, iako obezglavljen, nije mirovao. Preostale jedinice Revolucionarne garde (IRGC) aktivirale su protokole za masovnu odmazdu.

Napad na susjede: Iran je lansirao stotine projektila ne samo na Izrael, već i na države koje ugošćuju američku vojsku - Katar, Bahrein, Kuvajt i UAE.

Dubai u plamenu: Krhotine presretnutog drona izazvale su požar na fasadi kultnog hotela Burj Al Arab, a evakuirana je i Burj Khalifa. Svijet su obišle snimke turista koji u panici bježe iz najluksuznijih hotela svijeta.

Blokada Hormuza: Teheran je proglasio tjesnac Hormuz zatvorenim, što je odmah paraliziralo 20% svjetske trgovine naftom. Četiri najveće brodarske kompanije (Maersk, MSC, itd.) potpuno su obustavile promet.

NEDJELJA: Diplomatski kaos i Trumpova poruka

Dok su se čistile ruševine, američki predsjednik Donald Trump uputio je niz dramatičnih poruka putem društvenih mreža i medija.

"Prije nego on ubije mene...": Trump je za ABC News izjavio da je napad bio preventivan, kako za SAD, tako i za njega, referirajući se na iranske pokušaje atentata na njega 2024. godine. Također, najavio je da će operacija trajati četiri tjedna.

Promjena režima: Bijela kuća je potvrdila da je cilj operacije potpuna promjena režima, a Trump je pozvao Irance da "preuzmu svoju vladu".

Ekonomski potres: Cijena nafte Brent skočila je na 82,37 USD (rast od 13 posto u jednom danu), dok je zlato probilo povijesnu granicu od 5.400 USD. Iranski rijal je doživio potpuni kolaps, izgubivši 30 posto vrijednosti u par sati.

Velika Britanija, Francuska i Njemačka se priključuju: Nakon početne suzdržanosti i pozivanja na istu, zbog iranskih osvetničkih udara diljem Bliskog istoka mijenjaju retoriku i najvaljuju uključenje u "nužne i proporcionalne obrambene akcije".

PONEDJELJAK UJUTRO: Hezbollah ulazi u rat

Situacija se jutros dodatno pogoršala. Front se proširio na Libanon.

Službena objava rata: Hezbollah je jutros službeno proglasio ulazak u rat protiv Izraela u znak osvete za Hameneija. Rakete su ispaljene prema Haifi i centralnom Izraelu.

Nema nasljednika: Trump tvrdi da su u početnim udarima ubijeni svi potencijalni nasljednici vrhovnog vođe, ostavljajući Iran u potpunom političkom vakuumu.

Zaljev pod vatrom: Jutros u 06:13 sati zabilježeni su novi sinkronizirani napadi na Kuvajt, Katar i Bahrein. NASA-ini sateliti detektirali su veliki požar u američkoj pomorskoj bazi u Bahreinu. Sve skupa do jutros su Iranci pokrenuli 10 valova napada.

Što nas čeka dalje?

Svijet s napetošću iščekuje sjednicu UN-a i reakcije Rusije i Kine, koje su napad nazvale "ciničnim ubojstvom". Hoće li Iran izabrati novo vodstvo usred bombardiranja ili ćemo svjedočiti potpunom raspadu države, te kako će se europske države uključiti idućih dana - znat će se idućih dana i tjedana.

