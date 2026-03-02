Samo pet eura može spasiti život: Marinu je srce pred otkazivanjem, sustav ne pokriva zahvat koji mu je jedina šansa

Svaki otkucaj mu je važan. Marin Veldić, poznat po svom osmijehu, pozitivnom stavu i zaraznoj energiji, suprug i otac, hitno treba složenu srčanu operaciju koju sam zdravstveni sustav ne pokriva.

48-godišnji Marin je rođen s vrlo rijetkom i teškom srčanom manom. Godine 2007. njegov je život spašen operacijom u Cleveland Clinic, što mu je omogućilo gotovo 20 godina aktivnog života. Tijekom tog vremena bio je predan svojoj obitelji, prijateljima i zajednici, zajedno sa suprugom Natašom koja radi s njim u gradskom vrtiću.

Nažalost, sada je Marinovo srce u puno goroj situaciji i potrebna mu je izrazito kompleksna višestruka re-operacija. Zahvat uključuje reimplantaciju lijeve koronarne arterije, popravak mitralnog zaliska te ugradnju mehaničke cirkulacijske potpore srcu, uz postoperativnu njegu i rehabilitaciju koja može trajati od 1 do 3 mjeseca. Potrebni su i prijevoz zrakoplovom te smještaj za Marina i suprugu tijekom liječenja. Procijenjeni troškovi premašuju 500.000 eura, što obitelj ne može sama podnijeti.

“Radi se o operaciji iznimno visokog rizika, dodatno je u pitanju i veliko srčano zatajenje. To sve prelazi granice svega onoga što nam ovdje nude. Supruga se zato odlučila pokrenuti privatnu akciju. Stavili smo troškove koji bi bili okvirni”, rekao je Marin te nadodao kako još uvijek nemaju točan predračun, ali smatra kako bi troškovi mogli biti puno veći od toga.

Marin Veldić i supruga Foto: Whydonate

Kako bi se osigurala Marinova šansa za život, pokrenuta je humanitarna akcija “Marin’s Heart Cannot Wait!” na platformi WhyDonate, pozivajući javnost da donira i pomogne prikupiti sredstva. Organizatori ističu da svaka donacija čini razliku i da će sva sredstva biti korištena isključivo za Marinovo liječenje, uz redovito javno izvještavanje.

Obitelj apelira da ako tisuće ljudi daju i samo 5 eura i podijele priču, cilj može postati ostvariv. Ukoliko se prikupi više sredstava, višak će biti usmjeren za liječenje drugih pacijenata sa srčanom manom. Ako se prikupi manje, operacija će se izvršiti u inozemnom centru s nižom cijenom liječenja.