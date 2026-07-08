Ivana Petrović nakon samita NATO-a: "Savez je oživio, a SAD će i dalje držati ključ sigurnosne politike i strategije..."

Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović javila se uživo iz Ankare gdje je u tijeku samit NATO saveza.

Upravo je završila konferencija za novinare Donalda Trumpa u kojoj je kazao da je ovo bio izvanredan samit i da je soba u kojoj su zasjedali bila "puna ljubavi", da su lideri skup pametnih ljudi koji znaju konstruktivno raspravljati.

Američki predsjednik spomenuo je i američku vojnu industriju.

"Rekao je da bi se trebalo raditi prekovremeno te da bi na taj način američki radnici dobili više novaca, a da prekovremeni rad ne podliježe porezima te da bi u tom slučaju jako brzo mogli isporučiti sve sustave Patriot i Tomahawk koje su Europljani naručili."

Trump je konstatirao da je SAD postigao veliku vojnu pobjedu nad Iranom.

"Svi koji dublje pratimo sukob s Iranom nismo ni mislili da će diplomatsko rješenje biti trajno rješenje. To je bio samo predah. Sugerira se da je ovo još jedan rat koji bi mogao jako dugo potrajati."

Petrović je istaknula da je u završnoj deklaraciji, koju je u velikoj mjeri oblikovala američka diplomacija, jasno navedeno da Iran ne smije razviti nuklearno oružje te da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren za slobodnu plovidbu. Dodala je kako je to u skladu sa stavom Europske unije koji je prije nekoliko mjeseci iznijela predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Istaknula je i da EU, za razliku od SAD-a, od Irana traži i poštivanje ljudskih prava.

Petrović je istaknula da je Rusija u završnoj deklaraciji definirana kao trajna prijetnja Zapadu, što, prema njezinoj ocjeni, pokazuje da se Europa vraća hladnoratovskoj sigurnosnoj politici, dok Ukrajina ostaje u središtu zapadne vojne potpore. "Ona će trebati sve više novaca i oružja, a pitanje je kad će i kako taj rat završiti jer svi govore o militarizaciji, a nitko o diplomaciji."

Petrović se osvrnula i na odnos Donalda Trumpa i španjolskog premijera Pedra Sancheza. Trump je rekao da nije zadovoljan Španjolskom jer, prema njegovim riječima, ne ispunjava obveze dogovorene prošle godine kada je riječ o izdvajanjima za obranu. Podsjetila je da je Sanchez nakon samita poručio kako Španjolska neće izdvajati toliko novca za obranu, nakon čega je Trump zaprijetio potpunim prekidom trgovinskih odnosa sa Španjolskom.

"Nisam baš sigurna može li to baš tako napraviti, ali Sanchez je na to duhovito odgovorio da je s Trumpom najviše razgovarao o Svjetskom nogometnom prvenstvu", rekla je.

Dodala je da je Hrvatsku na samitu predstavljao predsjednik Zoran Milanović, koji je naglasio da je Hrvatska lojalna članica NATO-a te govorio o sigurnosti hrvatskog susjedstva, odnosno zapadnog Balkana.

Petrović je ocijenila da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kao domaćin samita želi dodatno ojačati ulogu svoje zemlje u oblikovanju sigurnosne politike NATO-a. Podsjetila je da je Turska članica Saveza od 1952. godine i jedan od njegovih ključnih stupova.

"Kada se pročita cijela deklaracija, sasvim je jasno da je NATO oživio. Formulacija o snažnoj Europi unutar snažnog NATO-a zapravo znači da će Europa sve više ulagati u naoružanje, dok će SAD i dalje držati ključ sigurnosne politike i strategije na starom kontinentu", zaključila je Petrović.