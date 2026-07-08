Milanović: "Hrvatska ne treba biti tamo gdje joj nije mjesto, a Trump je u Ankaru došao najiskreniji"

Predsjednik Zoran Milanović ocijenio je da je američki predsjednik Donald Trump na summitu NATO-a bio najizravniji od svih čelnika.

Trump otvoreno zastupa interese američke vojne industrije, dok ostali lideri nastupaju drukčijom retorikom, poručio je Milanović. "Trump dolazi kao potpuno determinirani trgovac oružjem i zastupa svoje interese", rekao je Milanović.

Dodao je kako Trump o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i kineskom čelniku Xiju Jinpingu govori s poštovanjem te da je odnos obostran.

Milanović je istaknuo da Hrvatska mora ostati pouzdan saveznik unutar NATO-a, ali pritom prije svega štititi vlastite interese. "Hrvatska treba biti lojalna i fer prema saveznicima, ne raditi ništa iza leđa, ali istodobno pažljivo pratiti razvoj situacije i voditi računa o svojim interesima", rekao je.

Ponovio je da Hrvatska nije dio Koalicije voljnih koja okuplja države spremne pružiti dodatnu vojnu potporu Ukrajini. Kaže da je to poručio i ostalim sudionicima samita, iako, kako tvrdi, nitko nije ni očekivao hrvatsko sudjelovanje.

"Ne vide nas drugi na način na koji sami sebe doživljavamo i to je dobro. Ne trebamo previše stršiti", rekao je Milanović. Dodao je da je Hrvatska kroz povijest "često plaćala tuđe račune", a danas, smatra, ima dobru geopolitičku poziciju koju ne bi trebala ugrožavati.

Izrazio je zabrinutost zbog intenzivnog naoružavanja Srbije. Kao primjer naveo je nabavu hipersoničnih projektila te poručio da Hrvatska mora razvijati vlastite sposobnosti. "Pitanje je čemu sve to služi. Hipersonične rakete samo su jedan dio priče. Ima toga još i morat ćemo odgovoriti nabavom sličnih sustava. NATO s time mora biti upoznat i moja je dužnost da na to upozorim", rekao je.

Ocijenio je i da se na samita premalo govorilo o diplomaciji. "Moramo voditi računa o tome da Rusija raspolaže golemim nuklearnim arsenalom, ali ne vjerujem da bi se usudila napasti europski teritorij", rekao je.

Milanović je upozorio na dvostruke kriterije unutar Saveza, ali je dodao da NATO bez SAD-a nema smisla. "Sada prvi put čujem da ni dva ni pet posto izdvajanja za obranu ne znače puno. Važne su sposobnosti koje se tim novcem kupuju", rekao je.

Osvrnuo se i na planove za nabavu vojne opreme. Kazao je da je podržao nabavu transportnog zrakoplova te dodao kako se nada da odluke o kupnji donosi Glavni stožer, a ne pojedinci.

"Ivan Anušić hvalio se kupnjom jednog zrakoplova, a ja sam još ranije tražio da to bude među prioritetima jer nemamo ništa. Nadam se da u tome sudjeluje Glavni stožer i da to nije nečija egzibicija", rekao je, dodavši kako očekuje da će Francuska Hrvatskoj po potrebi osigurati i transportni Airbus.

Otkrio je i da na marginama samita nije razgovarao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. "Sve je jasno, respect, ali poštuj i ti mene", kratko je poručio.

Osvrnuo se i na vojni mimohod koji je nazvao "običnom paradom". Rekao je da bi odobrenje sudjelovanja u pojedinim aktivnostima bilo teško opravdati hrvatskoj javnosti te odbacio tvrdnje da je Hrvatska međunarodno izolirana. "To je obična parada. Priča o izoliranosti je laž", rekao je.

U tom je kontekstu spomenuo i prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana.

"HDZ-ovci koji se zaklinju u Tuđmana moraju znati da mu na sprovod nije došao gotovo nitko. Znači li to da je bio loš predsjednik? Ne bih rekao. U ključnim stvarima bio je dobar", poručio je Milanović, dodavši da se država ne gradi prema tome "tko vas gleda i kome ste se svidjeli".

Na kraju je odbacio mogućnost da se ponovno kandidira na parlamentarnim izborima.