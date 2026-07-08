Plenković odgovorio radnicama propale tvrtke koje 25 godina čekaju neisplaćene plaće: "One su se odbile naći..."

Radnice šibenske Revije stigle su na Markov trg. Već 25 godina čekaju neisplaćene plaće i otpremninu. Tražile su sastanak s premijerom Plenkovićem.

Sinoć im je potvrđeno da će ih na sastanak u Vladi umjesto premijera, primiti ministar financija Tomislav Ćorić. Do sastanka nije došlo.

Radnice tvrde da ih nisu pustili u zgradu. Bivše radnice Revije potražuju ukupno oko milijun i 300 tisuća eura za devet neisplaćenih plaća, a radnici Plobesta više od deset milijuna eura. Razočarane radnice nakon Vlade uputile su se u Sabor, gdje su im podršku dali zastupnici stranke Možemo i SDP-a.

"Kažu da nemaju naša imena, niti podatke da dolazimo. Pa meni dođe plakat. Kakav je ovo način? 25 godina se mi mučimo ovdje s njima. Jel ovo način?. Sram neka ih bude", poručila je bivša radnica Jadranka Bačelić Košarić.

"Mi sad kad smo došli iz Šibenika nismo znali tko su oni, a sad smo saznali baš dobro tko su oni", poručila je bivša radnica Ružica Koštan.

"Vlada je premlada da bi krala 90-te ili 2000., u godinama kada su se događale prevare, ali su dovoljno stari da preuzmu odgovornost, što ne žele učiniti i na bezobrazan način odbijaju razgovarati o rješavanju problema", poručio je Mario Iveković iz Novog sindikata.

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na dolazak bivših radnica Revije na Markov trg.

"Prvo sastanak nije bio dogovoren nikad. Bilo je dogovoreno da ih primi ministar Tomislav Ćorić. Koliko je meni poznato od mojih suradnika, one su se odbile naći sa potpredsjednikom Vlade i ministrom financija i to je sve. Potpredsjednik Vlade nadležan za koordinaciju gospodarskih pitanja je prava adresa za tu temu", poručio je Plenković.