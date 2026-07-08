Trumpovi gafovi zasjenili sve: "Islamska Republika Japan ispalila je 111 projektila"

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je tijekom susreta s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim komentirao nove napetosti na Bliskom istoku, rekavši novinarima da su američki nosač zrakoplova napale "snage Islamske Republike Japana".

Osim o ratu u Ukrajini, Trump je uz Zelenskog govorio i o protuzračnom obrambenom sustavu i navodnom napadu na nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln.

"Na nas je ispaljeno 111 projektila iz Islamske Republike Japana. Gađali su nosač zrakoplova otprilike sat vremena. Svih 111 projektila je oboreno, većinom sustavima Patriot, ali i drugim sredstvima", rekao je Trump.

80-godišnjak je, pretpostavit ćemo, govorio o iranskom napadu na američki nosač zrakoplova ranije ove godine, no umjesto Irana spomenuo je Japan - državu koja gotovo stoljeće nije ratovala sa Sjedinjenim Državama.

Trump:



The Islamic Republic of Japan attacked our aircraft carrier. pic.twitter.com/DpxVXvxrr3 — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Nedugo nakon toga Trump je napravio još jedan gaf. Obratio se novinarima riječima: "Ima li netko pitanje za predsjednika Putina?", iako je pokraj njega sjedio Zelenski. Izjava je izazvala smijeh u dvorani, nakon čega je Trump pokušao ispraviti situaciju ponovivši pitanje i našalivši se da će ga proslijediti ruskom predsjedniku.

Trumpove zbunjujuće izjave uslijedile su samo nekoliko sati nakon što je objavio da je primirje između SAD-a i Irana završeno. Na summitu NATO-a u Ankari, Trump je iranske čelnike nazvao "ološem" te poručio da će Sjedinjene Države "vjerojatno ponovno snažno napasti Iran već večeras", nakon što su američke snage gađale ciljeve u Iranu, a iranske snage uzvratile napadima na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, piše Independent.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da je pogodilo više od 60 manjih plovila Iranske revolucionarne garde (IRGC) kao odgovor na iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Washington je istodobno ukinuo dozvolu koja je Iranu omogućavala izvoz nafte.