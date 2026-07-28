Bilo je još žrtava? Prijavljeni novi slučajevi seksualnog zlostavljanja maloljetnika u sjemeništu

Nakon što je DNEVNIK.hr ekskluzivno objavio priču o dugogodišnjem seksualnom zlostavljanju jednog sjemeništarca, još je nekoliko osoba Hrvatskoj biskupskoj konferenciji prijavilo da su bile zlostavljane u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati, neslužbeno doznajemo od dobro upućenog izvora s Kaptola.

Zasad nije poznato o koliko je osoba riječ ni optužuju li istog svećenika kao i žrtva o kojoj smo pisali ili neke druge svećenike, no valja napomenuti da je tzv. Malo sjemenište gimnazija, što znači da je vjerojatno da je i u ovim novim slučajevima, ako se pokažu istinitima, zlostavljanje počelo dok su žrtve bile maloljetne.

Čim smo doznali za nove prijavljene slučajeve zlostavljanja, poslali smo upit Hrvatskoj biskupskoj konferenciji da nam potvrdi ili demantira dobivenu informaciju te da nam kaže je li ona proslijeđena državnim vlastima, odnosno policiji.

Policija pokrenula postupak za prvi slučaj zlostavljanja

"Katolička Crkva ozbiljno pristupa svakoj prijavi mogućeg seksualnog zlostavljanja te izražava suosjećanje sa svakom osobom koja navodi da je bila žrtva.

U interesu zaštite postupaka koji su u tijeku ne možemo komentirati pojedinosti ovog slučaja niti odgovarati na pojedina pitanja", odgovorili su nam iz HBK-a.

Je li Crkva proslijedila nove informacije o zlostavljanju policiji, što je dužna učiniti po zakonu, pokušali smo provjeriti u MUP-u, no odgovor do zaključenja pisanja članka nismo dobili.

Ono što jesmo uspjeli neslužbeno doznati, vezano za prvi slučaj zlostavljanja, jest to da je policija pokrenula postupak i da je uspostavila kontakt sa žrtvom, ali nam iz požeške i dubrovačke policije još uvijek nisu odgovorili na pitanja jesu li prijave o tom zlostavljanju dobili i prethodnih godina, kao što naš izvor tvrdi, te što je tada učinjeno po tim prijavama. MUP smo pitali hoće li provjeravati jesu li te dvije policijske uprave već prije bile upoznate sa slučajem te jesu li išta poduzimale, no odgovor nismo dobili.

Kako smo već objavili, Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu za DNEVNIK.hr potvrdilo je da radi na predmetu višegodišnjeg zlostavljanja maloljetnog sjemeništarca.

"U predmetu se poduzimaju mjere i radnje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica potrebnih za donošenje zaključka o postojanju osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti", odgovorili su nam iz državnog odvjetnišva.

Zlostavljanje počelo kad je žrtva imala 16 godina

Podsjetimo, bivši sjemeništarac (gimnazija) i bogoslov (fakultet) kao odgovornog za seksualno zlostavljanje, koje je počelo kad je imao 16 godina, imenovao je svećenika i bivšeg bliskog suradnika tadašnjeg požeškog biskupa Antuna Škorčevića, koji je još 2012. bio upoznat s optužbama za zlostavljanje. Unatoč svojevrsnoj istrazi koju je po njegovu nalogu proveo jedan svećenik, kao i većoj količini pisanih i digitalnih dokaznih materijala te korespondencije između žrtve i zlostavljača, koja je ukazivala na istinitost tvrdnji žrtve, na kraju nije bilo daljnjeg postupanja.

Ilustracija/Antun Škvorčević (lijevo) Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Navodni je zlostavljač danas na visokoj poziciji u HBK-u zadužen za rad katoličkih škola, a nedavno je postao župnikom jedne župe u Požeškoj biskupiji. Hrvatsku biskupsku konferenciju i Požešku biskupiju pitali smo razmišlja li se o privremenoj suspenziji navedenog svećenika, s obzirom na to da je kao župnik redovno u kontaktu s djecom i mladima, no na to pitanje odgovor nismo dobili.

Sve znali i hrvatski biskupi i Vatikan

Prema informacijama koje smo prethodno objavili, sa slučajem je, osim hrvatskih biskupa, kojima je na to u više navrata ukazivao tadašnji bečki nadbiskup kardinal Christoph Schönborn, bio upoznat i Vatikan. Naime, žrtva je 2012. otišla studirati bogosloviju u Beč, a za darovitog mladića koji je imao problema s alkoholom i drogama, što je bila posljedica dugogodišnjeg zlostavljanja, kardinal se osobno zainteresirao te mu je mladić ispričao traume koje je godinama proživljavao.

Ilustracija/Zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije Foto: Ranko Suvar/Cropix

Schönborn je još 2018. obavijestio Vatikan da je navodni zlostavljač, za kojeg se tada pričalo da je u redu za biskupsku dužnost, pod teškim optužbama, a o istom je slučaju Vatikan izvijestio i početkom ove godine. O tome je li Vatikan nešto poduzeo vezano za navedeni slučaj, kao i kako je odobrio biskupska imenovanja i napredovanja hrvatskih svećenika koji su bili upoznati sa slučajem, a nisu ništa poduzeli, pitali smo Apostolsku nuncijaturu u Zagrebu, no odgovor nismo dobili.

HBK smo pitali hoće li se preispitivati uloga i odgovornost vodstva Crkve u Hrvatskoj zbog nereagiranja na slučaj zlostavljanja, hoće li javno pozvati (bivše) sjemeništarce, bogoslove, ali i ostale vjernike, da slobodno prijave eventualno zlostavljanje, kao i razmišlja li se o osnivanju fonda za žrtve zlostavljanja, po uzoru na neke zapadnoeuropske države i SAD, no ni na ta pitanja nismo dobili odgovore.