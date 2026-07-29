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Policija potvrdila za DNEVNIK.hr da provodi izvide oko novih slučajeva seksualnog zlostavljanja u sjemeništu

PišeVanja Moskaljov, 29. srpnja 2026. @ 19:00 komentari
Ilustracija/Svećenik
Ilustracija/Svećenik Foto: Getty Images/iStockphoto
Sjemenište je gimnazija za buduće svećenike, pa ako se tvrdnje o zlostavljanju dokažu, to bi značilo da su i u novim slučajevima, žrtve bile maloljetne.
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