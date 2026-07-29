Policija potvrdila za DNEVNIK.hr da provodi izvide oko novih slučajeva seksualnog zlostavljanja u sjemeništu

Policija ispituje je li bilo još slučajeva seksualnog zlostavljanja u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati, potvrdili su iz MUP-a za DNEVNIK.hr. Do toga je došlo nakon što je više osoba prijavilo da su i oni bili zlostavljani u sjemeništu, o čemu smo prethodno izvijestili.

"Vezano uz vaš upit, možemo odgovoriti da nadležne ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije provode zakonom propisane mjere i radnje u cilju utvrđivanja činjenica, a ovisno o rezultatima će izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. Isto tako Vas obavještavamo da je sukladno članku 206. f Zakona o kaznenom postupku postupanje tijekom izvida tajno", odgovorili su na naš upit iz Službe za odnose s javnošću MUP-a.

Slučaj zlostavljanja jednog sjemeništarca godinama zataškavan

Sjemenište je gimnazija za buduće svećenike, pa ako se tvrdnje o zlostavljanju dokažu, to bi značilo da su i u novim slučajevima, a zasad nije poznato o koliko je osoba riječ, žrtve bile maloljetne.

Prijave su stigle nakon što je naš portal prošli tjedan objavio priču o dugogodišnjem seksualnom zlostavljanju jednog sjemeništarca, koje je počelo dok je žrtva još bila maloljetna. Slučaj je godinama bio zataškavan, iako su mnogi za njega znali. Nitko unutar Crkve, a čini se ni iz policije, nije ništa ozbiljno poduzeo da se kazne krivci, kako navodni zlostavljač, tako i oni koji su zataškavali, unatoč tome što je crkvenim vlastima i policiji slučaj više puta prijavljen.

Tek nedavno pokrenuti izvidi

Slučaj se ozbiljno počeo istraživati tek nedavno, a zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo potvrdilo je da provodi izvide u tom slučaju, dok smo neslužbeno doznali da je policija uspostavila kontakt sa žrtvom te se očekuje da od nje uzme iskaz.

Valja naglasiti da su o tom slučaju seksualnog zlostavljanja najmanje zadnjih desetak godina znali i hrvatski biskupi, kojima je u više navrata rečeno što se događalo, ali i Vatikan, koji je još 2018. upozoren da je potencijalni zlostavljač mogući kandidat za biskupa.

Ugledni kardinal obavijestio hrvatske biskupe i Vatikan

O svemu je i hrvatske biskupe i Vatikan obavijestio bečki nadbiskup i kardinal Christoph Schönborn, poznati borac protiv seksualnog zlostavljanja i zataškavanja zlostavljanja u Katoličkoj crkvi. Prema našim informacijama, početkom ove godine kardinal je ponovno izvijestio Vatikan o tom slučaju, za koji kaže da bi mogao biti primjer sustavnog zataškavanja zlostavljanja.

Žrtva u tom slučaju kao svog zlostavljača je imenovala bivšeg suradnika tadašnjeg požeškog biskupa Antuna Škvorčevića, a današnjeg visokog dužnosnika Hrvatske biskupske konferencije zaduženog za katoličke škole, koji je nedavno postao i župnikom u jednoj požeškoj župi. Škvorčević je 2012. obaviješten o zlostavljanju, naložio je istragu koju je povjerio jednom svećeniku, ali unatoč obilju pisanih i digitalnih dokaza koji su ukazivali na zlostavljanje, od te istrage nije bilo ništa.

Na naš upit HBK-u i Požeškoj biskupiji razmišlja li se o privremenoj suspenziji navodnog zlostavljača, zato što kao župnik svakodnevno radi s djecom i mladima, obje ustanove su se oglušile.