Ovako je glasio poziv upomoć s pogođenog tankera na kojem su bili Hrvati: "Preživio sam Božjim čudom"

Nova eskalacija rata u Hormuškom tjesnacu. Iran je projektilima napao niz meta u regiji, a među njima je pogođen i katarski brod na kojem je bila hrvatska posada. Snimljen je i dramatični poziv upomoć s pogođenog broda. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je da nitko od hrvatskih pomoraca nije stradao.

"Mi smo LNG brod natovaren ukapljenim prirodnim plinom, opasnim teretom. Strojarnica gori i puna je dima. Ne možemo procijeniti daljnju štetu. Nemamo pogon ni mogućnost upravljanja brodom. Poziv svim postajama. Tko god nas čuje, obalne radijske postaje i pomorske snage koje djeluju u području, molimo pružite pomoć", glasio je poziv u pomoć s broda.

On je upućen s katarskog tankera natovarenog ukapljenim prirodnim plinom nakon što je Iranska revolucionarna garda ispalila rakete na brodove na tom plovnom putu. Brodu na kojem je bilo šest Hrvata prijetila je eksplozija zbog požara u strojarnici.

Napadnut tanker s hrvatskom vojskom - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Brod Al-Rekayyat od kompanije Nakilat je napadnut raketom. Srećom ili namjerno, pogođen je dio gdje nije bila posada, nitko nije ozlijeđen. Kasnije je došla omanska mornarica i prekrcala ljude na sigurno, tako da oni više nisu izloženi opasnosti. Ovaj napad je došao iznenada, neočekivano, imali smo dojam da se tamo sve stabiliziralo, ali evo ipak nije", rekao je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.

Da je posada evakuirana i na sigurnom te da nema stradalih osoba - potvrdilo je i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz MVEP poručuju kako su putem diplomatsko-konzularnih predstavništava u kontaktu s nadležnim službama te pomno prate sve okolnosti događaja.

"Preživio sam Božjim čudom"

Jedan od hrvatskih pomoraca javio se da je za dlaku izbjegao tragediju jer je upravo u to vrijeme bio na dužnosti.

"Pozdrav kolege. Samo da javim, svi smo dobro. Ugušili smo požar, samo malo dimi iz cimunjere. Moja je gvardija bila. Bio sam srećom ispred ECR, dva metra kad je grunulo! Preživio sam Božjim čudom, jer sam radio rundu i doslovno jednu minutu prije rakete izišao na ECR platformu", poslao je u poruci.

Napadnut tanker s hrvatskom vojskom - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Napadi su ponovno potaknuli zabrinutost za sigurnost pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, ističu iz Sindikata pomoraca i upozoravaju na rizike.

"Kompanije trebaju donijeti odluku da neće ploviti tim područjem dok ne bude zagarantirana sigurnost, što je ono na čemu inzistiramo. Vjerovali smo da je postignut nekakav kompromis da je sve poteklo, ali nažalost pokazalo se suprotno tak da ne očekujem da će oni riskirat brodove i posadu, pogotovo velike svjetske kompanije kao Nakilat da bi prolazili kroz Hormuški tjesnac. Oni će se vratit vjerojatno kući, ovisno kakav bude dogovor s kompanijom, sad su u Omanu, a kad dođu doma će nastavit svoju karijeru kao što su i do sada", poručio je Melvan.

Međunarodna pomorska organizacija, koja je odgovorna za sigurnost plovidbe, procijenila je da je ukupno oko 6000 pomoraca na stotinama brodova i dalje blokirano u Perzijskom zaljevu.