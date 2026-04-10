Nova pravila u Italiji: Ako vam je pas bolestan, možete na bolovanje

Zaposlenici mogu iskoristiti do tri dana godišnje, uz uvjet da prilože veterinarsku potvrdu o potrebi hitne skrbi, a životinja mora biti mikročipirana i upisana u odgovarajući registar.
Knjižničarka dobila spor
Iza ove mjere stoji dugotrajan proces čiji su temelji postavljeni još 2017. godine, presudom u poznatom slučaju "Cucciola". Naime, knjižničarka na rimskom sveučilištu La Sapienza uzela je tada slobodan dan da bi se brinula o svom starijem engleskom seteru te je izborila za pravo na plaćeni izostanak.
Njezini odvjetnici dokazali su da je prema talijanskom zakonodavstvu uskraćivanje pomoći životinji koja teško pati kazneno djelo i stoga briga za ljubimca nije samo osobni izbor nego i zakonska obveza, piše Animala Around the Globe.
Društvena promjena
Dok se u mnogim zemljama ljubimci pravno i dalje tretiraju isključivo kao imovina, ovakvom se odlukom briga o životinjama podiže na razinu ozbiljne društvene i moralne odgovornosti.
Za mnoge zaposlene ovo je ogromno olakšanje. Dosad je mučna dilema - birati između odlaska na posao i brige o teško bolesnom ljubimcu, bila surova realnost mnogih radnika, no sada talijanska inicijativa otvara prostor za debatu i u drugim državama.