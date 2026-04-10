Nova pravila u Italiji: Ako vam je pas bolestan, možete na bolovanje

Italija je uvela mjeru koja predstavlja presedan u svijetu - briga za teško bolesnog kućnog ljubimca odsad se službeno priznaje kao opravdan razlog za korištenje plaćenog dopusta. No ovakav razvoj događaja nije došao iznenada.

Zaposlenici mogu iskoristiti do tri dana godišnje, uz uvjet da prilože veterinarsku potvrdu o potrebi hitne skrbi, a životinja mora biti mikročipirana i upisana u odgovarajući registar.

Knjižničarka dobila spor

Iza ove mjere stoji dugotrajan proces čiji su temelji postavljeni još 2017. godine, presudom u poznatom slučaju "Cucciola". Naime, knjižničarka na rimskom sveučilištu La Sapienza uzela je tada slobodan dan da bi se brinula o svom starijem engleskom seteru te je izborila za pravo na plaćeni izostanak.

Njezini odvjetnici dokazali su da je prema talijanskom zakonodavstvu uskraćivanje pomoći životinji koja teško pati kazneno djelo i stoga briga za ljubimca nije samo osobni izbor nego i zakonska obveza, piše Animala Around the Globe.

Društvena promjena

Dok se u mnogim zemljama ljubimci pravno i dalje tretiraju isključivo kao imovina, ovakvom se odlukom briga o životinjama podiže na razinu ozbiljne društvene i moralne odgovornosti.

Za mnoge zaposlene ovo je ogromno olakšanje. Dosad je mučna dilema - birati između odlaska na posao i brige o teško bolesnom ljubimcu, bila surova realnost mnogih radnika, no sada talijanska inicijativa otvara prostor za debatu i u drugim državama.