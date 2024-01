Novi zakon

Bolovanje za vlasnike pasa i mačaka? ''Važno je da vlasnici ne budu u dilemi kazna ili otkaz''

Vlasnik kućnog ljubimca dužan mu je osigurati pomoć veterinara i njegu, no ne može zbog toga biti odsutan s posla. No, ima onih koji smatraju da bi se to trebalo promijeniti.