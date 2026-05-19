"Prevelika tragedija i sramota. Počinitelj do smrti treba biti u zatvoru": Građani odali počast ubijenom tinejdžeru

U Varaždinu je u 19 sati počeo prosvjed građana nakon ubojstva 19-godišnjaka iz Drniša.

Iz Varaždina se javila reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

"Varaždinci su vrlo emotivni, ova tragedija pogodila je sve. Okupili su se na Kapucinskom trgu odati počast prerano preminulom mladiću iz Drniša. Sve je u znaku njegovih godina", rekla je Perković i dodala da će Varaždinci 19 svijeća nakon 19 minuta šutnje odnijeti ispred ruševina suda kao simbol nade da će u budućnosti biti više odgovornosti, pravde i ljudskosti.

"Prevelika tragedija i sramota, a ovog počinitelja bi do smrti držala u zatvoru. Ovo je prešlo svaku mjeru ljudskog dostojanstva i u ljude se uvlači strah", rekla je gospođa Ljevka iz Varaždina.

"Ljuta sam, tužna i bijesna jer nije trebalo biti tako. Da je netko radio svoj posao ishod bi bio drugačiji. Ovo dijete, nažalost, nitko više neće moći vratiti", poručila je Sunčana iz Varaždina.

Svi se slažu da nitko ne bi trebao prolaziti kroz ovakvu tragediju. Poručuju da je sustav zakazao.